Incentiva Tamaulipas fortalecimiento genético del sector pecuario

Aldama Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con el compromiso de fortalecer al sector pecuario y garantizar su sostenibilidad, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, llevó a cabo el evento de Mejoramiento Genético, en el cual se ofertaron 115 sementales bovinos de registro con un subsidio del 50% por cada ejemplar.

El evento fue encabezado por el subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, en representación del titular de la dependencia, Antonio Varela Flores, durante su intervención, destacando que para el presente año se asignó un recurso de 19 millones de pesos destinado al fortalecimiento genético y al desarrollo sostenible del sector ganadero en la entidad.

“A inicio de la actual administración se realizó un análisis y valoración del programa en marcha, y al observar los resultados positivos, el gobernador Américo Villarreal Anaya no dudó en darle continuidad. Subrayó que existe un compromiso firme con los productores y con el campo tamaulipeco, y que prueba de ello son las inversiones significativas que se están realizando para fortalecer y seguir impulsando el desarrollo de la ganadería en el estado”, refirió.

Así mismo, refirió que las razas ofertadas incluyeron ejemplares de alta calidad genética como Beefmaster, Simbrah, Brangus Rojo, Brangus Negro, Brahman, Suiz Bu y Guzerat, así como sementales ovinos. Estos animales provienen de 15 ganaderías tamaulipecas reconocidas por su excelencia en crianza.

Por su parte, la presidenta del municipio de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, expresó su agradecimiento por el respaldo brindado al sector ganadero, agrícola y a todo el territorio extenso y productivo de nuestro querido estado de Tamaulipas. Destacó que, con acciones como esta, se da un paso firme hacia el fortalecimiento de la ganadería local, mediante el apoyo que representa este programa de mejoramiento genético, el cual permitirá elevar la calidad y competitividad del hato ganadero en la región.

Al dirigirse a los presentes, el presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, José Guerrero Gamboa, expresó su reconocimiento al municipio de Aldama, al que calificó como un aliado firme y comprometido con el sector ganadero, “he sido testigo del trabajo que se ha venido realizando y por mi conducto, les agradezco profundamente todo el esfuerzo que han llevado a cabo y el que, estoy seguro, continuarán realizando en beneficio de nuestra actividad”.

Al evento se dieron cita Efraín García Villafuerte, presidente de la Asociación Ganadera Local de Aldama; Rubén López Acevedo, tesorero de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Iván Roberto Ocho Ruiz; subdelegado de Planeación de la SADER; Esteban Torres Aguirre, presidente del Fondo de Aseguramiento Ganadero; Tirzo Zumaya Turrubiates, director de Fomento y Protección Pecuaria, además de productores pecuarios.