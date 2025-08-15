Impulsa ITACE proyectos estratégicos en la educación técnica y media superior

-La directora del instituto participó en la Reunión Nacional de Directoras y Directores Generales de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos en Oaxaca

Oaxaca, Oaxaca.– Agosto 15 de 2025.- Diseñar e impulsar proyectos estratégicos que fortalezcan la educación técnica y media superior en México es el compromiso que asumieron las y los titulares de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) del país, durante su segunda reunión anual celebrada en Oaxaca, informó Claudia Anaya Alvarado, directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) y CECyTE en la entidad.

Refirió que el encuentro fue un espacio de colaboración en el que autoridades educativas, instituciones nacionales y estatales, así como la Coordinación Nacional, sumaron esfuerzos para definir una serie de retos y compromisos a implementar en el corto plazo en la educación técnica.

Indicó que durante la reunión se abordaron temas clave para el fortalecimiento académico y formativo de los CECyTE, como la educación dual, el Marco Curricular Común de la educación media superior, el Programa Aula Escuela Comunidad (PAEC), el Festival Nacional de Arte y Cultura (FNAC) y el CECyTE Chef en su edición 2025.

En el marco de este encuentro nacional, Anaya Alvarado presentó el proyecto “Juntos en Bienestar: Abordando la ansiedad, depresión y estrés en la comunidad”, desarrollado por alumnas y alumnos del ITACE plantel Reynosa.

Expresó que el ITACE–CECyTE Tamaulipas reafirmó su compromiso con la transformación educativa, impulsando acciones alineadas a la Nueva Escuela Mexicana y fortaleciendo la formación técnica y académica de las y los jóvenes en la entidad.

Resaltó que estas acciones son impulsadas por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, como un reflejo del compromiso institucional que mantienen con la innovación educativa, el trabajo colaborativo y la creación de mayores oportunidades para la juventud tamaulipeca.

En la reunión también participaron Rolando de Jesús López Saldaña, director nacional de la DGETI; Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, secretaria de Educación de Oaxaca, e Iván Flores Benítez, coordinador nacional de los CECyTE, entre otras autoridades.