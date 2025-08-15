Estatales

Impulsa convenio entre Gobierno de Tamaulipas e IEXE Universidad formación y beneficios para las y los servidores públicos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- La secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que servidores públicos y sus familias pueden acceder a los beneficios del convenio firmado entre el Gobierno de Tamaulipas e IEXE Universidad.

El convenio ofrece becas de hasta 80% en inscripciones y colegiaturas para licenciaturas, maestrías y doctorados, además de descuentos en trámites de titulación y cursos especializados. Los programas cuentan con horarios flexibles, facilitando el acceso a educación de calidad.

“Este esfuerzo conjunto entre la administración estatal e IEXE Universidad impulsa la formación continua de las y los servidores públicos, fortaleciendo un equipo capacitado y comprometido con la transformación de Tamaulipas”, afirmó la funcionaria estatal.

Señaló que estas acciones reafirman la visión del Gobierno de Tamaulipas de consolidar una gestión cercana a la ciudadanía, orientada al desarrollo, la educación y el bienestar de las familias tamaulipecas.

