Hubo rendición de cuentas a la comunidad Escolar del COBAT 16

Un claro y transparente informe sobre rendición de cuentas correspondiente al ciclo escolar anterior, fue el que este pasado jueves 14 de agosto rindió la Mtra. Juan Irene Hernández Cadena en su calidad de directora, ante los padres de familia de esta institución de educación media superior.

En esta rendición de cuentas se contó con la presencia del Coordinador de la Zona 4 de los COBAT, Ing Adalberto Vicencio Calderón, representando al Director General del Sistema, CP Víctor Manuel González Salum, así como del Profr. Rafael Lozano Ramírez, Director de Educación en el Ayuntamiento, con la representación de la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez.

En dicha reunión, la Mtra. Irene Hernández Cadena, directora del COBAT, informó asimismo por el inicio del próximo semestre 2025B a partir del uno de septiembre, donde en una asamblea se dará el recibimiento a los estudiantes de las diferentes secundarias del municipio que decidieron formar parte de esta institución de educación media superior aquí en Soto la Marina.

En su mensaje durante la rendición de cuentas, la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena reconoció el trabajo coordinado que se lleva a cabo con los padres de familia, ya que las acciones que se llevan a cabo son para beneficio de sus hijos y lograr con nuevas herramientas, mantener resultados de excelencia.