“Estamos trabajando fuerte para impulsar a jóvenes emprendedores de Tamaulipas”: afirma titular del INJUVE

-Anunció el “Mercado Tamaulipas” este 17 de agosto e invitó a jóvenes voluntarios a sumarse al programa TECHO

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con el objetivo de fortalecer la economía y el autoempleo de las personas jóvenes mediante actividades productivas, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), que dirige, Oscar Azael Rodríguez Perales, llevará a cabo este próximo domingo 17 de agosto a las 17:00 pm, una edición más de “Mercado Tamaulipas, en el espacio patinadero del Estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria.

El evento reunirá a 90 negocios de diferentes giros, desde salud y belleza, ropa y calzado, joyería, souvenirs, gastronomía, entretenimiento, servicios, entre otros más.

Esta es una actividad apoyada por la secretaría del Trabajo, que encabeza su titular, Luis Gerardo Illoldi Reyes, con la apertura de espacios para fomentar la economía local y el empleo joven.

“Estamos trabajando fuerte y enfocados para impulsar a las y los jóvenes emprendedores de Tamaulipas”, compartió el director general del INJUVE.

“Nos llena de satisfacción poder realizar una edición más de esta iniciativa, sobre todo tomando en cuenta el esfuerzo que realizan para producir y manufacturar sus productos”.

“Este es un espacio que se ha creado exclusivamente para ellos, como una estrategia para visibilizar sus negocios, puedan generar ventas y sumar un ingreso adicional”, dijo.

Rodríguez Perales, aprovechó la ocasión para invitar a las juventudes a sumarse como voluntarios al programa TECHO, en la construcción de viviendas emergentes para personas de escasos recursos.

Al respecto, informó que este 16 y 17 de agosto se estará realizando una jornada más de TECHO en el municipio de Jiménez, en el ejido Silva Sánchez.

Refirió que con estas acciones, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que lidera Américo Villarreal Anaya, brinda las mejores oportunidades a las y los jóvenes en distintas áreas de desarrollo, con sentido de humanidad y pertenencia, generando un cambio positivo que se ve reflejado en el entorno social.

