Entregó despensas el DIF del Programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”

En importante evento que se llevó a cabo la mañana del pasado miércoles en la explanada municipal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia hizo entrega de despensas a familias vulnerables, dentro del Programa “Voluntad de Ayudar a las Familias”.

El evento lo encabezaron la Presidenta Municipal, Glynnis Jiménez Vázquez y la Directora del DIF local, María Fernanda Jiménez Vázquez, así como las representantes de la Dra. María de Villarreal, titular del DIF Tamaulipas, Lic. Francisca González Castillo, Directora del Programa de Alimentación del DIF estatal y Profra. Yadira Nereyda Rodríguez Rodríguez, Jefa del Departamento de Asistencia Estatal del DIF Tamaulipas.

En un mensaje ante las beneficiarias de las despensas, la Alcaldesa, Glynnis Jiménez Vázquez reconoció las distintas acciones que en beneficio de las familias más vulnerables ha hecho llegar la Dra. María de Villarreal, solicitando a sus representantes que le llevaran un agradecimiento sincero en nombre de la sociedad marsoteña.

También hizo uso de la palabra la Lic. Lic. Francisca González Castillo, quien destacó que el programa “Voluntad de Ayudar a las Familias” atiende a personas con discapacidad, adultos mayores, personas con carencia alimentaria o desnutrición, y niños no escolarizados de 2 a 5 años, puntualizando que dichas acciones forman parte de los beneficios que el DIF Tamaulipas a cargo de la Dra. María de Villarreal hace llegar a las familias más vulnerables del estado.