Entrega SEDENER estufa eficiente de leña a comunidad de La Marcela en Miquihuana

Miquihuana, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Sumándose a la estrategia planteada por el gobernador Américo Villarreal y la presidenta Claudia Sheinbaum, para promover la justicia energética, ambiental y social, la Secretaría de Desarrollo Energético en coordinación con el DIF Estatal hicieron entrega de una estufa eficiente de leña en la comunidad de La Marcela en el Municipio de Miquihuana.

Estuvo presente Antonio Rocha, en representación del Secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez y el Subsecretario de Derechos Humanos y Articulación Social, Esteban Etienne Ruíz para hacer la entrega y explicación de esta estufa al Presidente del Comisariado Alfredo Aranda y los habitantes de este ejido.

Este dispositivo es un modelo muestra que se distingue por integrar un comal tradicional de leña y un quemador de biogás, permitiendo así una mejor eficiencia térmica y una reducción significativa en la emisión de gases contaminantes.

La estufa fue recibida por el comisariado de la comunidad La Marcela, donde será utilizada como parte de los proyectos comunitarios locales.

Esta introducción tiene como objetivo que los habitantes se apropien del dispositivo y contribuyan a disminuir la inhalación de gases derivados de la combustión de leña, y así mejorar sus condiciones de vida.