Entrega Gobierno del Estado infraestructura hídrica en Aldama

Aldama, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- La Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado continúa impulsando acciones que fortalecen la productividad del campo y el uso responsable de los recursos naturales y como parte del Programa de Aprovechamiento de los Recursos Naturales, concluyó la construcción de una olla de agua para captación de escurrimientos pluviales en el Ejido Las Yucas, de Aldama, beneficiando de manera directa a 134 habitantes.

El subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García, quien asistió en representación del secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, dijo que la infraestructura cuenta con una capacidad de almacenamiento de 5,058 metros cúbicos de agua, lo que permitirá mejorar la disponibilidad del recurso hídrico para actividades agropecuarias en la zona.

Además, se construyó un cerco perimetral de 253 metros con malla galvanizada de 2 metros de altura, garantizando la seguridad de la infraestructura, el proyecto incluye también un canal de llenado y banquetas de concreto hidráulico tanto en el interior como en el exterior de la olla, lo que refuerza la durabilidad de la obra y facilita su mantenimiento.

Amaya García dijo que para la realización de esta obra, se destinó una inversión total de 2 millones 106 mil pesos, de los cuales el Gobierno del Estado aportó 1 millón 907 mil pesos, y los productores beneficiarios contribuyeron con 199 mil 334 pesos.

Indicó que de esta manera, el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso con el desarrollo rural sustentable, brindando herramientas que permiten mejorar la productividad del campo y optimizar el uso de los recursos naturales en beneficio de las familias rurales.