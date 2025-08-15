Encabeza la Alcaldesa Glynnis Jiménez evento de entrega de Tarjetas de Becas “Rita Cetina” e inaugura oficina local de atención a beneficiarios del programa

En un significativo evento que se llevó a cabo la mañana de este pasado jueves en la explanada municipal, la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, encabezó junto con la Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, titular de la Oficina de representación en Tamaulipas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, la entrega simbólica de 2,652 Becas para el Bienestar “Rita Cetina” para alumnos de secundaria en Soto la Marina.

En el evento al que se dieron citas beneficiarios de las becas y padres de familia, la Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra resaltó lo que significa este importante apoyo que paulatinamente será universal en educación básica, destacando que la derrama económica bimestral para los 2,652 alumnos marinenses será de alrededor de 4 millones 500 mil pesos.

Cabe hacer mención que asimismo hizo uso de la palabra la presidenta municipal, Glynnis Jiménez Vázquez, quien puso de relieve este importante apoyo de las becas bienestar que el gobierno federal otorga a los estudiantes, dando cuenta asimismo, que gracias a las gestiones ante la Coordinación Nacional de las Becas para el Bienestar en Tamaulipas a cargo de la Dra. Nadia Lizbeth Ochoa Becerra, todos los trámites para este programa podrán llevarse a cabo en una oficina local que se ubica en la Calle Felipe de la Garza entre Juárez y Matamoros, que fue inaugurada durante un significativo evento.

Hubo palabras de agradecimiento por parte de la alumna Sofía Nicole Bernal Morales, alumna de la Secundaria Técnica 12, quien reconoció que la beca que estaban recibiendo es un estímulo para ser mejores estudiantes.