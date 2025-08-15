EN OPINION DE

Por: Fernando Infante Hernández

Pues la lumbre hacia el interior de MORENA, me refiero a la cúpula nacional, la cosa anda que arde…Los lujos y gastos excesivos de las figuras más destacadas de ese partido que están en la cadena de mando están siendo objeto de ácidas críticas por parte de la mayoría de los mexicanos…La presidenta CLAUDIA hasta ahora sigue intentando defenderlos con argumentos tan débiles que nadie les cree…Los altos mandos morenistas están demostrando que se siguen despachando con la cuchara grande en eso de meterle duro el diente al presupuesto…Salieron más carroñeros que los del PRI y del PAN a los que tanto criticaron cuando eran oposición…En fin… De todos modos las críticas del pueblo para nada les importan y es que por ello ya planean quedarse con la autoridad electoral para que haya un árbitro electoral a su servicio rumbo a futuras elecciones…Creo que si la presidenta, en verdad, quisiera, quitarse la loza de esos lastres que le heredó el señor LÓPEZ esta era la oportunidad bendita para hacerlo…Pero ahí sigue CLAUDIA en su defensa pública de ADAN AUGUSTO y de MONREAL, como de ANDY entre otros, que solamente en el discurso alaban la austeridad pero que en lo particular disfrutan de la buena vida a la que los verdaderos socialistas tanto detestan y que supuestamente solamente los conservadores deben de disfrutar…Lo que es cierto es que a casi un año de haber tomado protesta CLAUDIA aunque es la presidenta no termina por tomar los hilos del verdadero poder en nuestro país…CLAUDIA en la realidad aun no gobierna…La plana mayor de los guindas le siguen rindiendo pleitesía al ex que ahora vive en un rancho cuyo nombre es impronunciable para las personas de buen vivir…Ante tanto señalamiento que se le ha hecho a los ya nombrados, esa era la oportunidad de que CLAUDIA se deshiciera de ellos…Pero al parecer le temblaron las piernas por ser esos elementos muy allegados a su patrón el señor LÓPEZ…En temas locales la alcaldesa GLYNNIS sigue marcando huella en el andar y es que el tema del arreglo de las calles sigue viento en popa…Claro que los adversarios tratan de echarle la gente en contra porque hay algunas calles que están cerradas porque se están pavimentando…Ahora resulta que es malo pavimentar calles con concreto hidráulico porque se tienen que cerrar para que sean trabajadas y para que después queden a punto para ser abiertas…Recuerdo que en tiempos recientes cuando alguna administración estaba arreglando alguna calle ponían de inmediato un anuncio que decía “las molestias son temporales, pero el beneficio es para siempre”…Exactamente así sigue aplicando en estos tiempos del gobierno de GLYNNIS…Lo cierto es que la joven alcaldesa le está pegando pero una recia en serio a las calles de la zona centro de nuestro pueblo…Una jornada más de exámenes para la acreditación de primaria y de secundaria es la que se llevó a cabo por parte de la Coordinación del ITEA que en Soto la Marina se encuentra a cargo de LUIS FELIPE RODRÍGUEZ POSADA…Como excelentes los resultados obtenidos los consideró el Prof. LUIS FELIPE…En otro orden de ideas el Lic. JUAN JESUS HERNANDEZ TORRES fue designado como Mentor de Seccionales en Soto la Marina por parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA…Importante cargo que ya empezó a desempeñar de manera territorial…Así me lo comentó vía telefónica en días pasados…Así que para los que tenían dudas respecto al desempeño partidista de JUAN JESUS pues ahí está trabajando a todo lo que da en la primera línea del frente de batalla política guinda en territorio…Igual de cierto es que de resaltarse el trabajo discreto pero efectivo que viene desarrollando el Contador GUADALUPE CONDE VÁZQUEZ como Jefe de la Oficina Fiscal del estado…Pues vino a Soto la Marina la Coordinadora Nacional de las Becas “Benito Juárez” en Tamaulipas, NADIA LIZBET OCHOA BECERRA y en compañía de la alcaldesa GLYNNIS JIMENEZ VÁZQUEZ llevaron a cabo la entrega de tarjetas a estudiantes de nuestro municipio…Posteriormente se dirigieron a la inauguración de las oficinas de becas que está a cargo de YOYIS MORALES PERALES…Por otra parte me comentan que una tienda de chinos podría estar abriendo sus puertas en cuestión de un par de meses en Soto la Marina…Los chinos literalmente están invadiendo todo el mundo con la enorme cantidad de artículos que manufacturan aunque no sean de la más alta calidad, precisamente…Soto la Marina es una comunidad que va creciendo a buen ritmo, por ello es que no sería raro que se confirme dicha versión…En Ciudad victoria nuestra capital tamaulipeca a mediados del siglo antepasado llegaron cientos de inmigrantes árabes que le dieron un importante giro al ramo comercial a través de las tiendas y almacenes que instalaron por la calle Hidalgo, sobre todo…Apellidos como CHARUR, SURUR, ABUGABER, SULAIMÁN, CHAGNON, BATARSE, ABRAHAM, AMIN y SMER entre otros como los SALUM, contribuyeron a que victoria sea lo que es hoy en día…La invasión árabe la llamaron los nativos de Ciudad Victoria…Pero también un poco más acá llegaron a nuestra capital tamaulipeca no pocos chinos y japoneses que incluso formaron su propia cámara de comercio…Los CHIO y los WONG y los LEE fueron de los primeros orientales en instalarse en la capital cueruda y en darle vida a la actividad comercial de la entonces pequeña Ciudad Victoria…Pues el reinado del equipo de beisbol de Noche Buena llegó a su fin el pasado domingo que cayeron derrotados en el cuarto partido por su similar del Ejido La Chona…Claro que ya por Noche Buena algunas de sus estrellas se han retirado por el paso de los años…Pero de todos modos se ha seguido conservando una base importante de la histórica novena lo que les permitió llegar a la serie final por el gallardete local…En descargo se tiene que puntualizar que con la novena que presentó La Chona en esta temporada pudiera ser el inicio de un equipo que puede hacer historia dentro del rey de los deportes en nuestro municipio…La Chona presentó esta temporada un equipo muy fuerte y poderoso prácticamente en todas sus líneas…Se vienen los aniversarios de algunos ejidos importantes de nuestro municipio y por ello es que el buen amigo y reconocido trovador EFRAÍN HERNANDEZ ya tiene algunos más que listos por si en las comunidades desean que en su momento los entone…Ya estamos a mediados de agosto…Será que nos estamos haciendo viejos o será el sereno pero se me hace que el tiempo se está pasando muy rápido en estos últimos años…Un saludo y mi mas sincera felicitación para el Prof. MARCILIO RAMIREZ GARCIA pues el pasado jueves estuvo arribando a sus 91 años de edad…Gente de la de antes…Buena y de palabra…De esa madera que ya casi no se da…Menos en estos actuales tiempos en los que la palabra y el respeto ya son cosa muy escasa…Felicidades profe!…No ha soltado prenda el aun dirigente del PAN en nuestro municipio JUAN CARLOS ALCOCER VÁZQUEZ en cuanto tiene que ver con la fecha de la elección para la renovación del comité local…En estos momentos el comité directivo de los azules responde a los intereses de los CABEZA DE VACA…Con todos los pros y los contras que esto significa para la vida interna de los azules…Pero bueno con todo y que JUAN CARLOS ALCOCER está en el cargo desde los tiempos de los vientos, siempre se ha sabido desenvolver con respeto hacia las diferentes corrientes de opinión que tienen vida y presencia dentro de la parcela azul…Igual de cierto es que aun no queda del todo claro como va a estar eso de las alianzas o no alianzas municipales entre MORENA y el VERDE-PT…Digo esto porque al menos en Soto la Marina este tema genera en una mayor relevancia dadas las circunstancias de las últimas elecciones de las que hemos sido testigos…Esperaremos y diremos…Primero DIOS…Por cierto me dicen que Movimiento Ciudadano anda en busca de un candidato o candidata municipal que tenga buena imagen ante la opinión publica y que además no tenga problemas en la chequera para realizar una exitosa campaña…Duele decirlo pero tenemos que dejar los sentimentalismos a un lado y recordar al dinosaurio priista CARLOS HANK GONZÁLEZ en cuanto a que “un político pobre, es un pobre político”…En la actualidad toma relevancia por lo acontecido en las más recientes elecciones locales…Si no traes un buen billete, para ser candidato, ni te metas a pasar vergüenzas…Cruel realidad…Es cuanto, nos leemos en la próxima, si el patrón de mero arriba, no dispone lo contrario…