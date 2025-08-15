Curzoo, una opción al conocimiento y la diversión: Comisión de Parques

-Decenas de niñas y niños disfrutan un verano de película en el emblemático zoológico y parque Tamatán

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Explorando la naturaleza, el mundo del arte, la creatividad, el cuidado personal, el trabajo en equipo y la convivencia, así como el respeto a la fauna y flora, niñas y niños concluyeron su Curzoo en el Zoológico Tamatán.

Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT) destacó la gran aceptación del Curzoo, un programa exclusivo para niñas y niños en vacaciones de verano.

Destacó el funcionario estatal, que año tras año la demanda crece, y más niños y niñas se inscriben para participar en una gran convivencia, por lo que se han incrementado los grupos.

“En ellos, hay interacción con la fauna, talleres donde aflora su creatividad y donde conocen más de la flora y fauna, y mucha diversión”, explicó.

Son actividades diseñadas acorde para su edad, donde personal de la Comisión de Parques supervisa las acciones que realizan en equipo.

Refirió que, “de lo que se trata es de fomentar el trabajo en equipo, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad y el humanismo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya”.