Capacita INJUVE Tamaulipas a jóvenes en la “Escuela de Líderes Transformadores”

-60 jóvenes iniciaron su formación para generar cambios positivos en sus comunidades y organizaciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 15 de 2025.- Con la participación de 60 jóvenes interesados en una formación de liderazgo, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), en colaboración con la organización Latinoamericana TECHO, realizaron con éxito la capacitación “Escuela de Líderes Transformadores”, en el auditorio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

La actividad fue desarrollada por Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE y María Ibeth Tovar López, directora e implementadora de TECHO Tamaulipas.

Al respecto, el titular de la Juventud detalló que la “Escuela de Líderes Transformadores” es un programa de formación diseñado para desarrollar habilidades de liderazgo en individuos con el potencial de generar cambios positivos en sus comunidades y organizaciones.

“Con el propósito de potenciar habilidades y estrategias de desarrollo, como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, aprender a gestionar emociones y la resolución de problemas, así como fomentar una visión transformadora y un compromiso con el bien común”, expresó.

Esta jornada formativa es parte del esfuerzo conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), que dirige Luis Gerardo Illoldi Reyes, al implementar capacitaciones para la generación de nuevos liderazgos juveniles.

El evento reunió a jóvenes integrantes del colectivo Cruz Roja Mexicana de la Juventud y las y los voluntarios de las asociaciones civiles, Juvenil de la Esperanza, TECHO México, Misión Tamaulipas, Vive Mujer, Tonantzin Tlali Venerable y Familia UAT, al igual que a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Num. 24.

La capacitación contó con la presencia de Karen Elisa Ramírez Zarate, directora de Fortalecimiento Familiar del Sistema DIF Tamaulipas.

Por último, señaló que con esta acción, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, impulsa liderazgos juveniles para inspirar a las nuevas generaciones a ser actores claves del cambio y la transformación.