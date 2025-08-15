Acreditaron 4 estudiantes del ITEA Soto la Marina su educación primaria en la Jornada de Acreditación

Una exitosa Jornada para la Acreditación de Primaria y Secundaria por la Paz, es la que se desarrolló el pasado sábado 9 de agosto por parte de la Coordinación del ITEA en Soto la Marina.

Estuvo presente en esta actividad, el Director de Acreditación del ITEA en el estado, Juan Francisco Carrillo Mata, quien fue recibido por el coordinador de este sistema educativo para Soto la Marina y Abasolo, Profr. Luis Felipe Rodríguez Posada con quién trabajó en conjunto en tan importante jornada.

Se incorporaron 9 educandos y presentaron sus exámenes 20, aprobando un total de 4 alumnos, su educación primaria, según indicó el coordinador en Soto la Marina.

Cabe hacer mención dentro de esta Jornada para la Acreditación de Primaria y Secundaria por la Paz que se realizó en 9 municipios el pasado 9 de agostpo, se brindó atención a 800 personas mayores de 15 años, que son a los que atiende el ITEA, agradeciendo la Directora General, Gloria Guadalupe González, el compromiso de cada una de las sedes municipales participantes como lo fueron Soto la Marina, Matamoros, Río Bravo, El Mante, Tampico, Victoria y Altamira, en el entendido de que con esta jornada se apoya el abatimiento al rezago educativo.