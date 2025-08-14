Visita Guardia Estatal de Género campamento de verano en Altamira y dialoga con NNA

-Con estas acciones se busca la prevención y atención de la violencia

Altamira, Tamaualipas.- Agosto 14 de 2025.- Dentro de las acciones preventivas realizadas por el personal de la Guardia Estatal durante el verano, elementos de la Delegación Regional Zona Sur visitaron el Centro Recreativo Tamul Arrecifes para llevar pláticas informativas a niños, niñas y adolescentes (NNA).

Este campamento de verano cuenta con una asistencia de alrededor de 45 menores de edad, entre los cuatro y 12 años, quienes realizan actividades culturales y tecnológicas previo al inicio del nuevo ciclo escolar.

Con una plática interactiva, se dieron a conocer los servicios y funciones que realiza la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, asimismo, se impulsó la cultura de la denuncia a través del 911 y/o 089.

De esta manera, la SSPT mantiene la proximidad con NNA durante los días de asueto y les involucra en las acciones de prevención y atención de la violencia, reconociendo su papel activo en la sociedad.