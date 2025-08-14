Salud Tamaulipas pone en marcha acuerdos derivados de CONASABI 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- Al poner en marcha las estrategias derivadas de la segunda reunión ordinaria del Consejo Nacional de Salud para el BIENESTAR, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, definió los compromisos que debe implementar cada una de las áreas, lo que permitirá alinear las acciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, con el gobierno federal en materia de promoción, prevención y atención de la salud de la población.

Ante los representantes de las subsecretarías de Salud Pública, Atención Médica, Planeación y Calidad; Administración y Finanzas; así como de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el titular de la dependencia estatal y eje rector del sistema de salud, presentó los avances, logros, estrategias pero principalmente las acciones que durante este segundo semestre del año se reforzarán para el bienestar de los tamaulipecos.

Entre los acuerdo establecidos en dicha reunión, destaca el trabajo que en materia de vacunación se ha realizado, y para este periodo, ya que cada municipios o localidad con transmisión comunitaria y limitada de sarampión deberá mantener actualizado el riesgo para la interrupción de transmisión de esta enfermedad.

Aunado a ello se aplicará “dosis cero” con vacuna SR o SRP en lactantes de 6 a 11 meses de edad y que no cuenten con esquema básico. También se deberá iniciar o completar esquemas en la población de 1 año, 2 a 9 años y de 10 a 49 años, previa revisión de cartilla nacional de salud, iniciar o completar esquemas de dos dosis.

En lo referente al dengue, será incorporado como programa presupuestal prioritario y con la participación de los presidentes municipales, se fortalecerán las redes comunitarias a través de las mesas de trabajo con los comités de municipios por la salud; así como se han instalado las mesas de trabajo con IMSS, ISSSTE, SEDENA, SEMAR, PEMEX, DIF, IMSS -BIENESTAR, medicina privada, Secretaría de Educación, Bienestar, Trabajo y universidades, para promover acciones para la prevención y atención del dengue con un enfoque sectorial.

En la reunión, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, se mantuvo el compromiso de implementar las acciones sectoriales necesarias para dar cumplimiento a las prioridades de cada subsecretaría, las cuales fueron expuestas durante la sesión y se centran en las estrategias de: prevención del sobrepeso y obesidad, cáncer en la infancia y adolescencia, salud mental y prevención de adicciones, VIH e infecciones de transmisión sexual, servicios de transfusión hospitalaria, equidad de género y salud de la mujer (cáncer de la mujer, lactancia materna, tamiz metabólico), donación y trasplante de órganos y tejidos, prevención de accidentes y la Semana Nacional de Salud Pública.