Pavimenta Secretaría de Obras Públicas el altiplano tamaulipeco

Jaumave, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- El Gobierno del Estado, mediante la Secretaría de Obras Públicas (SOP) pavimentó en el 2024 un total de 10 mil M2 en la zona del altiplano tamaulipeco, destinando una inversión superior a los 23 millones de pesos.

Pedro Cepeda Anaya, titular de la SOP indicó que se realizaron trabajos de pavimentación en los municipios de Jaumave (2,628 M2), Bustamante (2,607 M2), Palmillas (2,496 M2) y Tula (2,283 M2).

“Se ha invertido en estos municipios con pavimentaciones de concreto hidráulico y asfáltico como parte de un programa estratégico para mejorar la conectividad vial en esta zona del estado”, expresó el servidor público.

Como parte de las obras de pavimentación, figuran la rehabilitación en vialidades del ejido Felipe Ángeles del municipio de Bustamante, pavimento con concreto hidráulico de las calles Alemania en el Barrio Los Charcos de Tula y Luis Castro entre Ignacio López Rayón y el límite de Jaumave.

El secretario agregó que, con estas acciones, mejoran la calidad de vida de las y los ciudadanos de estos municipios, además de fortalecer la infraestructura vial, impulsando el desarrollo integral de esta región de Tamaulipas.