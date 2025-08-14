Lanzan Tamaulipas y Santander México plataforma digital de empleo para jóvenes

-Es el segundo estado de la República Mexicana en tener un portal exclusivo y personalizado de Universia Jobs

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- El gobierno de Américo Villarreal Anaya, a través del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), y Banco Santander México, firmaron un convenio de colaboración para impulsar el desarrollo profesional, económico y laboral desde una plataforma de empleo exclusiva para la población joven de esta entidad.

Universia Jobs es una plataforma gratuita que reúne en la actualidad a más de 1.4 millones de candidatos y 37 mil empresas en ocho países, ofertando un total de 46,000 vacantes en el mundo. En México, la red activa es de 3,500 empresas registradas con una oferta laboral de 15,000 vacantes.

Este convenio, tiene como objetivo facilitar la conexión entre las y los jóvenes buscadores de trabajo y empleadores, por lo que las empresas también podrán aprovechar esta herramienta al encontrar en la plataforma perfiles preparados, todo dentro de un entorno digital.

El documento fue signado por Loudav Labibe Modad Salas, directora de Zona de Banca de Instituciones; Zeferino Alvarado Pérez, director de Cuenta de Banca de Instituciones; Sidalia Román Treviño, directora de Zona de Banca de Particulares y Pymes por parte de Santander, así como Raúl Gómez Díaz, subdirector regional de Universidades; y por parte del Gobierno de Tamaulipas, el director general del INJUVE, Oscar Azael Rodríguez Perales.

Desde el salón polivalente ubicado en la Torre Bicentenario, Centro Gubernamental en la capital del estado, Rodríguez Perales, agradeció a Santander Universidades la donación de esta herramienta tecnológica, lista para que los jóvenes y empresas se registren en: https://jobboard.universia.net/injuvetamaulipas, y destacó que: “Tamaulipas es el segundo estado de la República Mexicana que contará con un portal exclusivo y personalizado de Universia Jobs enfocado 100 por ciento a las juventudes del estado en el que se ofrece acceso gratuito a vacantes de empleo”.

Por su parte, Loudav Labibe Modad Salas, directora de Zona de Banca de Instituciones de Santander México, señaló: “En Santander estamos convencidos de que el talento joven es la fuerza que transformará nuestro país. Con este convenio, ponemos al alcance de las juventudes tamaulipecas una herramienta que les abrirá las puertas a oportunidades reales de desarrollo profesional y laboral, conectándolos con empresas que valoran su preparación y energía. Nuestro compromiso es seguir impulsando iniciativas que acerquen a los jóvenes a un futuro con más posibilidades y menos barreras”.

Esta colaboración es apoyada por el Secretario del Trabajo, Luis Gerardo Illoldi Reyes, como parte del compromiso en potenciar a los jóvenes como actores claves en áreas prioritarias como el empleo juvenil, mediante oportunidades laborales reales.

El acuerdo tuvo lugar en el marco del Día Internacional de la Juventud, que refleja el trabajo del Gobierno del Estado de Tamaulipas, dirigido por el doctor Américo Villarreal Anaya, en brindar a la juventud oportunidades con visión ganadora, un gobierno con filosofía humanista donde lo importante es el desarrollo y bienestar de las personas.