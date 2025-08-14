Por: Raúl Terrazas Barraza

Bachillerato

Si la educación básica en México comprende hasta el nivel medio superior, la lógica es que, haya espacios suficientes para atender a la población en edad de acudir a cada uno de los niveles.

Pareciera que, en último de esos niveles se descuidó y que hay una diferencia enorme entre la cantidad de alumnos que sale de las secundarias y los que entran a las preparatorias y peor todavía, porque una gran parte de quienes salen de bachillerato no ingresa a las licenciaturas de la universidad pública o de las privadas.

Este jueves, el secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, apoyado por la determinación del Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya anunció que ningún joven egresado de secundaria se enfrentará a la falta de espacios en el nivel de bachillerato, porque la educación es para todas y todos, como herramienta de transformación social.

El funcionario, quien es Doctor en Educación señaló de manera literal que, todo estudiante de Tamaulipas tiene un lugar asegurado, incluida la Frontera, en el bachillerato, por tanto, que no haya ninguna mamá o papá que dude de que no se tenga un sitio para sus hijos de bachillerato.

Luego dijo que existen 14 subsistemas de educación media superior y existen lugares para estudiantes, en los cuales deben de observarse los derechos que tienen los jóvenes a estudiar, como el de tener un lugar en la escuela, permanecer en ella y desde luego a una educación de calidad que le permita llevar las bases para su preparación profesional una vez que ingrese a las universidades.

Luego el secretario de Educación habló de la estrategia que tiene en marcha la subsecretaría de Educación media Superior de la institución a su cargo y que velará de manera integral por el respaldo a los estudiantes que por su derecho a un espacio en cualquiera de las instituciones preparatorianas, sea el inicio de los otros derechos, como el de permanecer en la escuela, de la cual debe recibir ayuda para que, ni por problemas académicos, económicos o socioemocionales, sobrevenga el abandono de la prepa.

Incluso dio a conocer que en el reciente Consejo Nacional de Autoridades Educativas que se llevó a cabo en la capital del país, hubo un acuerdo específico para la educación media superior, que fue la implementación del Marco Curricular Común que comprende las modalidades general y tecnológica, para que los jóvenes reciban conocimientos fundamentales y desarrollen competencias laborales.

Los 14 subsistemas de educación preparatoria de la entidad, tienen 196 planteles y para el ciclo que concluyó en julio pasado, había una matrícula de casi 106 mil estudiantes.

Desde un escenario para la atención a partir de ya, es válida, sin embargo, es necesario voltear a ver a los subsistemas de bachillerato de manera individual, porque todos aquellos que son de carácter técnico, están convertidos desde hace muchos años en minas de oro para los maestros y sus familiares, conocidos, socios y hasta oportunistas que vieron en la educación de bachilleratos tecnológicos una forma de cobrar por todo a los padres de familia.

Para que una o un joven, pueda ingresar a un CBTIS, paga una buena cantidad de inscripción equivalente a la mitad o tres cuartos del costo de esa acción en una escuela particular, luego, para que quede en la mañana o en la tarde depende de cómo los padres de familia hayan decidido su aportación económica.

También sucede que las y los alumnos son presionados desde las oficinas internas ya que, por cualquier falta que cometen a la autoridad, son reportados y ello obliga a que los padres de familia acudan a la institución y les proponen la colaboración con aportaciones para la realización de actividades que tiene programadas la Escuela.

Conforme discurre el semestre, los maestros calculan cuales alumnos podrán reprobar en el semestre y ponen candados para que ello suceda o no, por ejemplo, que acudan a tomar clases especiales o de nivelación con alguno de los maestros de la Escuela o con los amigos y conocidos de ellos.

Así que, los padres de familia tienen que desembolsar, en el entendido de que, la materia más recurrente es la de inglés y sin recato los envían a una institución privada en específico para que paguen clases, de lo contrario no pasarán el semestre.

Dicen que hay CBTIS en los que solo falta que cobren a los padres de familia por que sus hijos respiren dentro de las instituciones.