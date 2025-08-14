Fortalece ITM identidad binacional de la niñez migrante con entrega de actas de Doble Nacionalidad en Reynosa

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- En cumplimiento al compromiso del Gobierno del Estado de Tamaulipas de garantizar los derechos fundamentales de la niñez migrante, el Instituto Tamaulipeco para los Migrantes (ITM), con el apoyo del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, llevó a cabo la sexta entrega de actas de Doble Nacionalidad en el municipio de Reynosa, beneficiando en esta ocasión a 200 niñas, niños y adolescentes nacidos en los Estados Unidos, hijos de madres y padres tamaulipecos.

Esta entrega forma parte de un programa permanente que busca fortalecer la identidad y pertenencia de la niñez binacional, reconociendo su derecho a ser legalmente mexicanos y tamaulipecos, sin importar su lugar de nacimiento. La doble nacionalidad les permite acceder a derechos clave como la educación, salud y programas sociales en ambos países.

Durante el evento, el director general del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes, Juan José Rodríguez Alvarado, destacó la relevancia social y humana de este programa.

“Este esfuerzo representa mucho más que la entrega de un documento. Estamos reconociendo a nuestras niñas y niños como parte activa de esta sociedad. Estamos cumpliendo con una de las principales instrucciones del gobernador, Américo Villarreal Anaya: garantizar el derecho a la identidad y dignidad de la niñez migrante tamaulipeca. Esto abre puertas, elimina barreras y devuelve a las familias la certeza jurídica que tanto han esperado.”

Rodríguez Alvarado subrayó que el proceso para obtener la doble nacionalidad ha sido simplificado gracias al trabajo coordinado entre el ITM, los registros civiles municipales, el Registro Nacional de Población (RENAPO) y consulados mexicanos en Estados Unidos, permitiendo una gestión más accesible, ágil y gratuita.

“Hemos escuchado directamente a las familias migrantes. Sabemos de sus necesidades y por eso acercamos estos servicios a sus comunidades. Este gobierno no espera a que la gente venga, nosotros salimos a buscarlos y atenderlos donde estén”, agregó.

El evento contó con la presencia de autoridades estatales, municipales y familias beneficiadas que celebraron con emoción este reconocimiento oficial, que representa un paso decisivo para el acceso pleno a su identidad y derechos en México.