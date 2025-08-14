Fortalece Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas acceso a la justicia con jornada en CEDES de Altamira

Altamira, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- Con el compromiso de acercar los servicios jurídicos a quienes más lo necesitan, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, dirigido por Mariela Estefanía Zurita Lugo, llevó a cabo una jornada de visitas y atención legal en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira.

Acompañada de un equipo de defensores públicos especializados en diversas áreas del derecho, la titular del organismo, recorrió las instalaciones con el propósito de brindar orientación, asesoría y representación legal gratuita a personas privadas de su libertad, asegurando una atención integral, profesional y con enfoque humanista.

Durante esta jornada, se atendieron de manera individual casos jurídicos en curso, brindando a las personas internas información clara y precisa sobre su situación legal y garantizando su derecho a una defensa adecuada, conforme a los principios del debido proceso.

“La presencia de la defensoría pública dentro del sistema penitenciario no solo garantiza el acceso a la justicia, sino que refleja el compromiso institucional de no dejar a nadie atrás. Sabemos que detrás de cada expediente hay una historia humana, y por eso trabajamos con responsabilidad, empatía y profesionalismo”, destacó.

Asimismo, la funcionaria estatal expresó su reconocimiento a Yolanda Garibay, directora del CEDES Altamira, por su colaboración y disposición para hacer posible esta jornada, fortaleciendo el vínculo interinstitucional a favor de los derechos humanos.

Zurita Lugo dijo que estas actividades se enmarcan en la política pública impulsada por el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, orientada a fortalecer una defensoría pública comprometida con la equidad, la inclusión y la cercanía con la ciudadanía, garantizando que la justicia sea gratuita, accesible y con perspectiva de derechos humanos para todas las personas, sin excepción.