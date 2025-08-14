Entrega ITAVU bloquera que convierte esfuerzo comunitario en hogares

– El Gobierno de Tamaulipas, a través del ITAVU, entregó en Jiménez una bloquera móvil que permitirá a las familias fabricar sus propios materiales y mejorar sus viviendas, impulsando la autoconstrucción y el desarrollo comunitario.

Jiménez, Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- Con el firme propósito de mejorar las condiciones de vivienda y ofrecer oportunidades reales de desarrollo a las familias, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU) entregó en este municipio una bloquera móvil, herramienta que permitirá a la comunidad fabricar sus propios bloques para la construcción y mejora de hogares.

El director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú, explicó que este programa, que ya opera en diversos municipios de Tamaulipas, está diseñado para que la maquinaria se traslade a las comunidades y sea utilizada por los propios habitantes.

“De esta manera, cada familia puede participar activamente en la edificación de su vivienda, fortaleciendo el sentido de pertenencia y logrando soluciones más rápidas y económicas”, destacó.

Refirió que esta iniciativa se alinea con el plan del gobernador Américo Villarreal Anaya, enfocado en brindar a la población entornos dignos y seguros, promoviendo la autoconstrucción como una herramienta para elevar la calidad de vida en zonas con alta demanda social.

En el acto oficial participaron también el coordinador de Delegaciones del ITAVU, Germán Fernández Guzmán, y la presidenta municipal de Jiménez, Corina Garza Arreola, quienes reafirmaron su compromiso de acercar a cada familia los materiales y la asistencia técnica necesaria para aprovechar al máximo esta nueva herramienta.

Con esta acción, el Gobierno de Tamaulipas y el ITAVU refuerzan su compromiso de trabajar hombro a hombro con la ciudadanía, llevando soluciones prácticas que construyen no sólo paredes, sino también futuro y bienestar para las comunidades.