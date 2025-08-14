Dialogando

Se avizoran cambios en la SET

Por: Roberto Olvera Pérez

A unos días de que arranque el nuevo ciclo escolar 2025-2026, son inminentes los cambios en direcciones y departamentos de Educación Básica; de acuerdo a información que nos llega, los movimientos se darán en Elemental, Especial, Inicial y Preescolar.

Y esta por acordarse con la parte sindical, léase Arnulfo Rodríguez Treviño, Secretario General de la Sección 30 del SNTE, los relevos en la jefaturas y departamentos de Secundarias Generales, Técnicas, Tele bachillerato y en Educación Física.

Así que pendientes porque de un momento a otro se darán estos cambios hacia el interior de la SET.

Mientras tanto, según fuentes confiables, se espera que más de un millón de alumnos tamaulipecos vuelvan a las aulas a partir del próximo 1 de septiembre. También se dice que para este nuevo ciclo escolar, la plantilla docente estará conformada por 55 mil 391 maestros y maestras, distribuidos en 7 mil 333 escuelas de la entidad.

O sea, prácticamente en dos semanas, es decir, el lunes 1° de septiembre, un millón 20 mil estudiantes de todos los niveles estarán cursando en las aulas en Tamaulipas dentro del ciclo escolar 2025-2026.

Asimismo la SET y el SNTE reafirman el compromiso de trabajar juntos y en unidad con la finalidad de revalorizar el trabajo de las y los docentes y mejorar la educación de Tamaulipas. Y que más que, el gobernador Américo Villarreal Anaya, está muy interesado de que se trabaje de una manera armónica, positiva y por el bien de las y los alumnos tamaulipecos, además ha expresado en varias ocasiones que considera al magisterio tamaulipeco como su “mejor aliado”, por lo que se espera un buen arranque del nuevo ciclo escolar.

NOTAS CORTAS

1.- Feria de Útiles Escolares en Victoria: En Ciudad Victoria, el alcalde Eduardo Gattás Báez anunció, en conjunto con la CANACO y PROFECO, la edición 2025 de la Feria de Regreso a Clases que se estima dejará una derrama económica de 220 millones de pesos, por lo que ya se está preparando para la Feria de Útiles Escolares. Será este 15 y 16 de agosto, los empresarios locales ofrecerán descuentos especiales. ¡Vienen buenos ahorros para las familias en regreso a clases!, dijo el edil victorense.

2.- Por cierto, con el objetivo de fortalecer las acciones que garanticen una educación de calidad para todos los estudiantes del municipio de Tula, el alcalde René Lara Cisneros, recientemente sostuvo una importante reunión de trabajo con el Secretario del ramo en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García. Que se habló de varios proyectos ya encaminados y que van por buen camino, por lo que creemos firmemente que invertir en educación es invertir en el futuro de nuestro municipio y como lo ha dicho nuestro Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya: ‘Sin educación, no hay transformación’”, señaló el munícipe tulteco.

3.- Por cierto, hablando del Pueblo Mágico de Tula, un tulteco formará parte de la estructura de la SET, sobre todo en el área de Educación Básica. Que va a Preescolar y es hermano de un ex alcalde. ¿Quién será?

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.