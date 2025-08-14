Continúa entrega de Paquetes Tecnológicos Pecuarios en Tamaulipas

González,Tamaulipas.- Agosto 14 de 2025.- Dando continuidad a los apoyos al sector rural, el Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura y la Dirección de Fomento Pecuario y Forestal, llevó a cabo la entrega de insumos al Grupo de Ganaderos del Centauro, en el marco del Programa Paquetes Tecnológicos Pecuarios.

La entrega se llevó a cabo en el ejido El Centauro, municipio de González, y fue encabezada por el director de Extensionismo Pecuario, Eduardo Maraboto Martínez, en representación del titular de la dependencia estatal, durante el evento, se entregaron suplementos nutricionales, sales minerales y suplementos proteicos, esenciales en etapas críticas como el preparto, la lactancia y la preparación para el empadre.

Asimismo, se entregaron desparasitantes, elementos clave para preservar la salud y la productividad del hato ganadero.

Como parte de la jornada, también se realizaron acciones sanitarias esenciales, como la aplicación de vacunas preventivas contra enfermedades infecciosas de origen viral y bacteriano. Asimismo, se colocaron aretes de identificación del Sistema Nacional de Identificación Individual de Ganado (SINIGA), se administraron vitaminas del complejo A, D y E, y se procedió a la desparasitación para el control de parásitos gastrointestinales.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral del Gobierno del Estado para mejorar las condiciones sanitarias y productivas en las unidades pecuarias, con el objetivo de incrementar la rentabilidad de los pequeños productores y fortalecer la ganadería social.

El director de Desarrollo Rural, Ernesto Mijail Balleza Flores, en representación del presidente municipal de González, agradeció al Gobierno del Estado por su compromiso con el sector rural.

“Sabemos de la importancia de la transferencia de tecnología y capacitación a los grupos de productores. Reconocemos también el esfuerzo y presencia constante del personal extensionista en las comunidades, quienes conocen de primera mano las necesidades de los productores”, destacó.

La entrega contó con la presencia de Adalberto Castillo, jefe del Departamento de Transferencia de Tecnología e Investigación; Silvestre de Arratia, Extensionista; así como de productores pecuarios beneficiados con el proyecto.