Atrae folclore de Tamaulipas en la Feria Nacional Potosina

32 min ago
1 minuto de lectura

-Con éxito se presentaron la polka, la picota y la redova, entre otras más

San Luis Potosí, SLP.- Agosto 14 de 2025.- Emoción, sentimiento y alegría, transmitió a través de sus movimientos y coreografías, el Ballet Folclórico de la Benemérita Escuela Normal Federalizada de Tamaulipas a las y los visitantes a la Feria Nacional Potosina.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, destacó la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones, que forman parte de la identidad cultural de un estado que lo tiene todo: hermosos paisajes naturales, sabrosa gastronomía y la calidez de su gente.

“Trabajamos en unidad y de forma coordinada para obtener mejores resultados, lo mismo con las dependencias y organismos estatales, federales y municipales, que con la iniciativa privada y la sociedad participativa y colaborativa para fortalecer al sector”, refirió.

Añadió que este es un sector que cada día crece más, por la promoción, gestión e inversión que realiza el gobernador, Américo Villarreal Anaya, para mayor confort de los habitantes y los visitantes.

“En esta ocasión, llevamos al público asistente a la feria de San Luis Potosí, la tradición, música y danza de Tamaulipas para que disfrutaran desde la polka, la picota y la redova, acompañada de coloridos vestuarios, mujeres y hombres que en cada zapateado transmiten la energía de Tamaulipas, un pueblo que se transforma”, señaló el funcionario.

Concluyó que, en la Feria Nacional Potosina, Tamaulipas sigue brillando por su riqueza cultural, trabajo artesanal, gastronomía y mucho más, lo que invita a querer conocer tan fascinante lugar favorecido por su riqueza natural del norte al sur del estado.

