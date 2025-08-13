Será ITACE – CECyTE Tamaulipas sede del Encuentro Deportivo Nacional 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- Debido al compromiso que el gobernador Américo Villarreal Anaya tiene con el sector educativo en la entidad, Tamaulipas será sede del Encuentro Deportivo Nacional de los CECyTEs 2026, confirmó la directora general del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), Claudia Anaya Alvarado.

En el marco de la Ceremonia Cívica de Honores a la Bandera, en la que se reconoció el trabajo y los resultados de las y los atletas tamaulipecos, la titular del ITACE destacó la importancia del deporte como una herramienta fundamental para el fortalecimiento del desarrollo integral de la juventud.

Compartió que, en mayo del próximo año, los municipios de Tampico, Madero y Altamira recibirán a jóvenes deportistas del país, con la participación de los gobiernos municipales y de diversas secretarías de gobierno, coordinadas por el ITACE Tamaulipas.

“Nos estamos organizando en conjunto con la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Bienestar, la Secretaría de Turismo, así como con las alcaldías de Altamira, Tampico y Madero, además del valioso apoyo del equipo del gobernador, para recibir de la mejor manera a todos nuestros visitantes”, señaló.

Anaya Alvarado subrayó que esta competencia deportiva nacional representa una gran oportunidad para promover el talento deportivo, el trabajo en equipo y el intercambio cultural entre las y los jóvenes de México, posicionando a la zona sur de Tamaulipas como un punto de encuentro de gran relevancia nacional.