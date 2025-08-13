Participa Secretario del Trabajo de Tamaulipas en Foro Estatal sobre Reducción de la Jornada Laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, participó en el Foro Estatal sobre la Reducción de la Jornada Laboral, realizado en las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Victoria, donde se abordaron los retos y oportunidades de esta iniciativa para el sector productivo y la fuerza laboral del estado.

En este encuentro estuvieron presentes la Subsecretaria de Empleo y Previsión Social, Carolina Iveth Martínez Molano; el Presidente de Canaco Victoria, Federico Arturo González Sánchez; así como Presidentes de Canaco de Mante, Matamoros y otros municipios, además de representantes federativos de la Concanaco.

México se encuentra en un proceso de discusión y diálogo para la posible reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. Su implementación definitiva requiere un proceso de consenso entre trabajadores, empresarios, sindicatos y especialistas. Se están organizando foros y mesas de diálogo para construir acuerdos y definir una implementación gradual que podría extenderse hasta 2030.

Durante su intervención, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social destacó que este tipo de foros son fundamentales para fortalecer el diálogo social, analizar las implicaciones de la reducción de la jornada y escuchar las voces de empresarios y trabajadores para construir acuerdos que beneficien a ambas partes.

Expresó que la participación activa de la secretaría a su cargo, reafirma el compromiso del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, de impulsar políticas públicas que promuevan condiciones laborales dignas, equilibrio entre la vida personal y profesional, y el desarrollo económico sostenible de Tamaulipas.