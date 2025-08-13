Nuevo récord de Tamaulipas en liberación de crías de tortuga lora

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- Registra Tamaulipas, un nuevo récord histórico en anidación y liberación de crías de tortuga lora, ya que en la temporada que está por terminar en los corrales de incubación se han contabilizado 314,577 huevos, de los que se han liberado al mar 177,672 crías de esta especie.

Tamaulipas es reconocido como líder en la conservación de la tortuga lora debido a su infraestructura, programas y resultados de conservación, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

“Los corrales de incubación están en los municipios de Soto la Marina, en playa La Pesca y en Tepehuajes; en Altamira, en Playa Tesoro; en Ciudad Madero, Playa Miramar y en Matamoros, en la Playa Bagdad y El Mezquital”, informó.

El trabajo coordinado de conservación y preservación en los campos tortugueros que la Comisión de Parques tiene bajo su resguardo se ha fortalecido con nuevo equipo, entre ellos las 14 cuatrimotos que realizan un monitoreo constante.

Por último, reiteró su llamado a la sociedad participativa y colaborativa a reportar los avistamientos de fauna silvestre, y a cuidar la riqueza en flora y fauna de la entidad