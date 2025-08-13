Llegan a Tamaulipas inversiones por 20 mil mdd y más de 42 mil empleos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- A pesar de las presiones arancelarias por parte de los Estados Unidos y de las campañas negras contra los logros en materia de seguridad, Tamaulipas, en solo dos años, ha recibido inversiones nacionales y extranjeras por 20 mil 26 millones de dólares, generando 42 mil 760 empleos, con base en el informe de la Secretaría de Economía.

Desde el inicio de la administración del doctor Américo Villarreal Anaya, se han concretado 77 proyectos nuevos y 69 expansiones, señala la dependencia.

En base a los datos de la Secretaría de Economía se destaca que, aun cuando las campañas inducidas por grupos adversarios y la aplicación de más aranceles por parte de Estados Unidos, el trabajo realizado por el Gobierno del Estado ha permitido que los capitales reafirmen su confianza en Tamaulipas.

El informe de Economía añade que los 146 proyectos confirmados para el estado provienen de países como Estados Unidos (44%), México (30%), Canadá (5%), India (3%), España (2%), China (2%), Japón (1%), Alemania (1%), Francia (1%) y otros países (9%). Estas inversiones se concretaron en los municipios de Reynosa (36%), Altamira (18%), Nuevo Laredo (16%), Matamoros (15%), Ciudad Victoria (7%), Tampico (3%), Ciudad Madero (2%), Mante (1%), Río Bravo (1%), Miguel Alemán (1%), Tula (1%), San Fernando (1%) y por confirmar región (1%).

Asimismo, la Secretaría de Economía refiere que la confianza de los inversionistas en Tamaulipas se mantiene, y actualmente existen 158 proyectos potenciales que, de concretarse, podrían representar la creación de más de 35 mil empleos y una inversión aproximada de más de 19 mil millones de dólares.

Estos 158 proyectos potenciales se clasifican en los siguientes sectores: Químico-Petroquímico (18%), Manufactura (16%), Automotriz (10%), Eléctrico-Electrónico (8%), Energía (8%), Médico (5%), Telecomunicaciones (4%), Servicios (3%), Desarrolladores (2%), Hidrocarburos-Petroquímico (2%), Comercial (2%), Logística (1%), Aeroespacial (1%) y otros sectores (20%).