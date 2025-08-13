Inaugura SEDENER Foro “Yacimientos de Baja Permeabilidad y Porosidad”

Tampico, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- Con el objetivo de poner sobre la mesa el análisis en materia de explotación de petróleo y gas, la Secretaría de Desarrollo Energético inauguró el Foro “Yacimientos de Baja Permeabilidad y Porosidad”.

Este encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del auditorio “Alberto Aguilar Silva” dentro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en la ciudad de Tampico.

En su intervención, el Secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez, señaló que Tamaulipas levanta la mano para plantear la posibilidad de la explotación de estos yacimientos.

“Estamos retomando la discusión en materia de la explotación de estos yacimientos. Lo que se quiere es colocar en Tamaulipas, la discusión sobre el estado que guarda la investigación, el desarrollo, el conocimiento científico en materia de la explotación de estos recursos para plantear la posibilidad de que puedan ser aprovechados, sobre todo en el marco de las regulaciones que se establecen”, comentó.

Señaló que este análisis, también es un punto para que el pueblo de México conozca el estado actual de la tecnología que gobierna la explotación de estos yacimientos.

Por su parte, la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez, aprovechó su participación para enfatizar que no es suficiente traer energía. Se debe generar confianza, bienestar y oportunidades.

“La tecnología por sí sola no garantiza el éxito, necesitamos participación activa y el beneficio tangible para las comunidades donde operamos, eso queda demostrado, porque no es suficiente traer energía, debemos generar confianza, bienestar y oportunidades que fortalezcan el tejido social y económico de las regiones productoras”, señaló.

La línea de honor estuvo conformada por el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez; la directora general del Instituto Mexicano del Petróleo, Elizabeth Mar Juárez; Alfonso Reyes Pimentel, coordinador del Comité de Regulación de AMEXHI; el presidente de la Comisión de Energía y Cambio Climático del Congreso de Tamaulipas, Francisco Adrián Cruz, y el diputado Armando Zertuche.