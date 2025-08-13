Por: Raúl Terrazas Barraza

Recursos para el crecimiento y desarrollo

El Banco Nacional de Obras y Servicios, BANOBRAS, que tiene a su cargo Jorge Mendoza Sánchez, es una institución financiera que respalda los proyectos de los Gobiernos de los Estados y los municipales, todo está en llegar con la propuesta adecuada y bien estructurada en un proyecto ejecutivo, para que, las arcas de la dependencia que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puedan abrirse.

Desde luego eso que hay en BANOBRAS, es dinero que no va a fondo perdido, como llaman a los recursos que no se recuperan, el punto es que, los intereses que se pagan por el dinero comprometido por las entidades y los municipios son muy bajo y pueden manejarse desde las áreas financieras de las instancias gubernamentales.

Explotar todas las posibilidades de acceder a los recursos de BANOBRAS, es quizá, la gran determinación que debe de tomarse para realizar una planeación estratégica de las acciones que requieren soluciones prácticas, por ello, en esta semana que el Doctor Américo Villarreal Anaya Gobernador de la entidad, el secretario de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya y el titular de la Administración Portuaria de Tamaulipas Gustavo Guzmán Fernández, estuvieron con Mendoza Sánchez, se habló de proyectos para la infraestructura de la entidad.

Hace muchos años, en la administración estatal del Doctor Emilio Martínez Manautou, en los ochentas, se echó mano de recursos de BANOBRAS y, aunque se escuche a manera de rima, se hicieron muchas obras, cuyo financiamiento se pagó paulatinamente, por ello, cuando se recuerda el trabajo realizado a favor de los tamaulipecos en materia de obras, aquella administración gubernamental obtuvo una muy buena calificación ciudadana.

Ahora, en 2025 el gobernador de la entidad, también Doctor acude a la Institución financiera para buscar el respaldo para obras como la ampliación del Puente Internacional III de Nuevo Laredo, mejorar de forma sustancias las carreteras de Tamaulipas y apalancar inversiones para las obras requeridas en el recién inaugurado Puerto Norte de Matamoros, en el entendido de que estos tres proyectos generarán desarrollo e impactarán en la economía tamaulipeca de manera tal que, el compromiso de recuperación de los créditos será pan comido, como sucedió en los años ochenta.

Por cierto, aunque el titular del Poder Ejecutivo andaba en la capital de la República, para revisar asuntos con otras dependencias de la administración federal, entre ellas, acuerdo con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en el municipio de Hidalgo, la población agradeció de manera pública la llegada de las primeras piezas de la Virgen de la Misericordia, la de El Chorrito, porque el compromiso establecido los habitantes de esa región toma forma.

Camiones con las estructuras metálicas llegaron a sitio en el cual, el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, ITAVU, que tiene a su cargo el arquitecto Manuel Treviño Cantú, ya terminó de elaborar la cimentación en la cual se erigirá la Virgen de más de 30 metros de altura y que, se convertirá en un detonante para incrementar el turismo religioso que acude a ese sitio desde hace muchos años y mejorar los ingresos de sus habitantes.

Al correrse la versión de que los tráileres con las piezas llegarían, pudo observarse que, a su paso por los ejidos que hay desde la cabecera municipal de Hidalgo hasta El Chorrito, la algarabía estaba presente y llegó a comentarse que la fe renacía, porque muy pronto, desde las alturas de la Sierra donde se encuentra la Virgen de El Chorrito dentro de una cueva, hasta la cual llegan miles de creyentes y peregrinos, habrá una imagen visible que cuidará de ellos.

Bajo esta perspectiva, obvio que hay motivos para que los habitantes de esa región del municipio de Hidalgo hicieran patente el agradecimiento al Gobernador Villarreal Anaya a través del Director General del ITAVU, ya que apoyó el proyecto para dar una imagen nueva al Santuario de El Chorrito.

Los otros

Por allá en Ciudad Madero, municipio gobernador por Erasmo González Robledo, el Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, que depende de la secretaría General de Gobierno y tiene a su cargo la licenciada Mariela Zurita Lugo, quedó formalizado un convenio de colaboración con el DIF Municipal, mediante el cual se garantiza la atención jurídica gratuita a niñas, niños y adolescentes o bien para cualquier persona que se encuentre en condición de vulnerabilidad.

Por ello fue que, la abogada, del IDPT, hizo ver que la disposición del secretario General de gobierno es que haya justicia más cercana, sensible y efectiva para la ciudadanía, por tanto, queda refrendado el compromiso de otorgar defensa legal profesional y con esentido humano, como fue propuesto por el gobernador Américo Villarreal Anaya en su propósito de construir un estado con justicia social y derechos garantizados.

La protección de la Tortuga Lora en las cosas de Tamaulipas realizada por la Comisión de Parques y Biodiversidad, en la cual despacha Eduardo Rocha Orozco, ha dado frutos relevantes, porque en esta temporada, se han liberado ya casi 200 mil tortuguitas que nacieron en los nidos cuidados dentro de los corrales de incubación que hay en el Litoral de la entidad, en especial la parte central del mismo.

Esta contribución con la naturaleza, recuerda siempre la dedicación que tuvo para esta actividad de la Comisión de Parques, el ingeniero Aaron Terrazas Barraza, uno de los profesionales técnicos que dedicó años de su vida a cuidar e inculcara en los asistentes a las playas el respeto a la especie animal que hace una gran travesía por el Golfo de México para llegar a las costas de Tamaulipas y anidar.

El profesionista egresado de la Facultad de Agronomía de Victoria, mismo que falleció en un accidente de cuatrimoto, es recordado por quienes fueron sus compañeros cuando les toca realizar las liberaciones de tortugas en el mar