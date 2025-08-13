Doble oro y una plata para gimnastas tamaulipecas en Juegos Panamericanos

Asunción, Paraguay.- Agosto 13 de 2025.- Las gimnastas tamaulipecas Bárbara Ponce y Ana Carolina Martínez, integrantes de la selección mexicana, cerraron con broche de oro su participación en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, sumando un total de tres medallas y confirmando su lugar entre las mejores del continente.

En la prueba all around de Gimnasia Rítmica, el equipo mexicano, dirigido por la también tampiqueña Citlaly Quintá, se proclamó campeón con 45.950 puntos, superando a potencias como Estados Unidos que sumó 44.250 puntos y Brasil con 43.050.

El día de hoy, las gimnastas originarias de Tampico, Tamaulipas, sumaron dos preseas más. Ganaron la medalla de oro en cinco pares de mazas con una puntuación de 23.650, superando a Estados Unidos y Brasil, y obtuvieron la medalla de plata en cinco aros con 23.750 puntos, solo por detrás de Brasil.

El Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, destacó que ambas gimnastas forman parte de las selecciones de Tamaulipas que cuentan con el respaldo y apoyo del organismo estatal y del gobernador Américo Villarreal Anaya, lo que ha sido clave para su desarrollo y proyección a nivel internacional.

Con estos resultados, Bárbara Ponce y Ana Martínez terminaron su participación en Asunción 2025 con dos medallas de oro y una de plata, dejando en alto el nombre de México y de Tamaulipas.