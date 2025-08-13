Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Se reúne Américo Villarreal con Omar García Harfuch para fortalecer seguridad en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya compartió ayer una foto con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal, en donde primero agradeció el apoyo otorgado por el funcionario federal y luego sostuvo una importante reunión de trabajo en torno al seguimiento e implementación de estrategias para continuar elevando los indicadores de seguridad en Tamaulipas.

Este gobierno humanista seguirá trabajando en coordinación plena con la Federación, para que los resultados sigan mejorando y las familias tamaulipecas sigan recibiendo mejores condiciones de bienestar cada día.

Esta imagen dice más que mil palabras, pues se nota la buena coordinación entre ambos gobiernos, por lo que, “en seguridad trabajamos 100% con el Gobierno de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos el apoyo total de nuestro amigo Omar García Harfuch Secretario de Seguridad Pública y su equipo, para seguir fortaleciendo el blindaje de Tamaulipas. Mantener la paz y tranquilidad con la que viven las familias tamaulipecas es y será siempre nuestra prioridad”, dijo Villarreal Anaya.

Lo anterior aconteció en la ciudad de México, precisamente en las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en esa mesa de diálogo, seguramente habrá buenas nuevas para las y los tamaulipecos. Fue un encuentro estratégico celebrado la mañana de ayer y tiene como finalidad robustecer la colaboración interinstitucional y articular esfuerzos en materia de seguridad pública.

En tanto no descarte que de un momento a otro Omar García Harfuch visite nuestro estado para ver los avances y pendientes en cuanto a seguridad se refiere. Pendientes.

NOTAS CORTAS

1.- El secretario del Ayuntamiento de Victoria, Hugo Reséndez Silva en representación del presidente municipal Lalo Gattás, presidió la mesa de seguridad de los lunes del gobierno municipal de Victoria; contando con las distintas fuerzas de seguridad. Ahí se analizan las incidencias delictivas y se establecen coordinación para atender los diferentes sectores de la ciudad y así poder mantener la paz y tranquilidad de los victorenses, por lo que se destaca la importancia de redoblar esfuerzos en la seguridad. ¡Nada de bajar el ritmo! La administración sigue trabajando duro en este rubro.

Esto es gracias a las acciones implementadas por la estrategia nacional de seguridad del gobierno de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el apoyo total de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, dijo el funcionario municipal.

2.- Por instrucciones del Director de la Facultad de Derecho Victoria, Dr. Edy Izaguirre Treviño, la maestra Sandra García Castillo, Secretaria Técnica del plantel educativo, llevó a cabo este miércoles al medio día una importante reunión de trabajo con los maestros de nuevo ingreso con la finalidad de darles la bienvenida y la orientación de como subir asistencias de los alumnos al sistema, de cómo subir calificaciones parciales y finales a lo largo del presente semestre otoño- 2025, por lo que hay orden en la estructura y buena organización. Bien por la Facultad y así le cumplen con creces al rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.