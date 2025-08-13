Cuenta la UAT con moderno quirófano móvil veterinario

Ciudad Victoria, Tam.- 13 de agosto de 2025.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) presentó el quirófano móvil veterinario que permitirá acercar a la comunidad los servicios médicos de salud animal y cuidado de las mascotas, además de contribuir en las campañas de salud pública y ambientales.

El rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, dio a conocer a la comunidad universitaria la nueva unidad móvil cuyo funcionamiento está a cargo de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

En el evento, celebrado en el marco de la ceremonia de inicio del ciclo escolar de la UAT en el Campus Tampico, el rector subrayó que este equipamiento reafirma el compromiso de vincular la práctica académica con el servicio a la comunidad, puesto que será un puente entre el conocimiento universitario y las necesidades reales de la sociedad, especialmente en comunidades con acceso limitado a servicios veterinarios.

De acuerdo con el plan de trabajo, se realizarán 500 esterilizaciones de perros y gatos en Ciudad Victoria; posteriormente, el quirófano se moverá a otras comunidades de la entidad, con la finalidad de colaborar en soluciones al problema de mascotas en situación de calle.

Entre otras acciones, se colaborará con la Secretaría de Salud estatal en campañas de vacunación y diferentes servicios a las comunidades, buscando contribuir a la salud animal y, a su vez, a la salud humana y el cuidado ambiental.

El quirófano móvil fue adquirido mediante un proyecto ganador en la convocatoria emitida por CFEnergía, empresa filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para desarrollar acciones en temas de bienestar. El equipo cuenta con rayos equis, dos mesas de cirugía, dispositivo para esterilizar material de laboratorio, refrigeradores, entre otros aditamentos.

Acompañaron al rector en la presentación la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT; el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García; el director de la FMVZ, Flaviano Benavides González; el vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco; y la coordinadora del quirófano, Dra. Sandra Elizabeth Hernández Méndez.