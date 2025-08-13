Conecta CONALEP Tamaulipas a egresados con sector productivo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 13 de 2025.- Alrededor de un 30 por ciento de los egresados del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) Tamaulipas obtiene una oportunidad laboral al culminar su formación, señaló Fernando Arizpe Pedraza, director general de la institución.

Reportó que, al cierre del anterior ciclo escolar, 432 estudiantes egresaron de la modalidad de Educación Dual, de los cuales 122 fueron contratados por las empresas donde realizaron sus estancias, lo que representa una tasa de contratación directa del 28.2 %, reflejo de la eficiencia de este modelo.

“Este modelo es una prueba tangible de la pertinencia de nuestros egresados. Ver cómo casi 3 de cada 10 alumnos se integran de inmediato al sector productivo nos confirma que vamos por el camino correcto”, afirmó.

Mencionó que la estancia de estos estudiantes en las empresas, representó una derrama aproximada de un millón de pesos mensuales en concepto de becas, lo que demuestra el compromiso del sector empresarial con la educación técnica en Tamaulipas.

Recordó que la modalidad de Educación Dual fue implementada por primera vez en México por el CONALEP, posicionándolo como institución pionera en el país en este tipo de formación, perfeccionando dicha estrategia académica y estableciendo alianzas sólidas con empresas que emplean a las y los alumnos una vez egresados.

Destacó el respaldo que recibe la institución del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, al considerar al modelo dual como una herramienta clave para el desarrollo de competencias y la inserción laboral de la juventud tamaulipeca.

Añadió que CONALEP Tamaulipas mantiene convenios con más de 350 empresas de distintos sectores productivos, lo que permite que las y los alumnos tengan contacto directo con el entorno laboral desde etapas tempranas de su formación educativa.