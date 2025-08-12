Se reúne IMT con Unidades de Igualdad de Género de la Administración Pública Estatal para coordinar y fortalecer acciones

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 11 de 2025.- Con el compromiso de consolidar políticas públicas con perspectiva de género, la directora general del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, Marcia Benavides Villafranca, dirigió el encuentro con las Unidades de Igualdad de Género, realizado en el Auditorio de Catastro.

El propósito de la reunión fue coordinar acciones que fortalezcan el funcionamiento de las unidades en las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, mediante la presentación de programas, acuerdos y lineamientos.

Durante la sesión, Carlos Pérez, jefe del Departamento de Coordinación Jurídica, presentó dos sistemas estatales: el Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Estos sistemas orientarán las funciones de las y los enlaces de las Unidades de Igualdad de Género.

Explicó que estos instrumentos establecen, entre otros puntos, la transversalización de la perspectiva de género en planes, programas, estrategias y presupuestos; la elaboración de diagnósticos sobre desigualdad y violencia; la alineación con el Plan Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2023-2028; así como la implementación de medidas que promuevan la igualdad en procesos laborales y de cuidados.

Benavides Villafranca comentó que estos espacios de coordinación, fortalecen la institucionalización de la perspectiva de género en el Gobierno del Estado y promueven la construcción de una administración pública libre de violencia y con igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.

Por último señaló que el Gobierno de Tamaulipas, a través del Instituto de las Mujeres, reafirma su compromiso con la implementación de políticas públicas que promuevan la igualdad sustantiva y contribuyen a la erradicación de cualquier forma de discriminación o violencia.