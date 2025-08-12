Se levanta huelga en Collado y Fabservmex; más de 600 trabajadores regresan a sus labores

Matamoros, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- Gracias a un proceso de diálogo abierto, respetuoso y conciliatorio, se logró un acuerdo entre las empresas Grupo Collado y Fabservmex y el Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales de la Industria Maquiladora en Matamoros, con lo cual se levantará el estado de huelga que mantenían desde el pasado 30 de julio.

En las audiencias conciliatorias, las partes acordaron un incremento salarial y diversas prestaciones que fueron aceptadas por las personas trabajadoras, al considerar justas las propuestas realizadas por la empresa. Con ello, el Juez Laboral de Matamoros procedió a levantar la huelga, permitiendo que más de 600 empleados retomen sus actividades.

Por instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, participó en este proceso el director general del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Ives Soberón, quien destacó que se trató de un caso ejemplar, ya que “nunca se perdió el diálogo, la comunicación y el respeto entre las partes”.

Este resultado fortalece la paz laboral en la región y refleja el compromiso del gobierno humanista que encabeza su titular, Américo Villarreal Anaya, garantizando el pleno respeto a los derechos laborales y fomentando el entendimiento entre trabajadores y empleadores para el desarrollo de Tamaulipas.