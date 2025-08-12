Estatales

Previene SSPT el delito en NNA a través de talleres artísticos

23 min ago
1 minuto de lectura

Reynosa, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) de la comunidad participaron en los talleres “Pinta tu Verano”, “Piñatas Infantiles” y “Yo Juego y Aprendo ¿Y tú?”,  impartidos por personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) en el municipio de Reynosa.

Las actividades se desarrollaron a través del Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de este municipio y benefició a menores de edad en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad, así como a personas de la comunidad.

Además de impulsar la creatividad, se refuerza la cercanía entre miembros de la comunidad y se fortalecen las habilidades laborales, aspectos fundamentales para la reconstrucción del tejido social.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mediante la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) implementa acciones para prevenir el delito y la reincidencia en NNA.

