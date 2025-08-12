Garantiza promoción de Tamaulipas Impuesto Sobre Hospedaje: Turismo

-Durante 2024 se logró inyectar más de 59.7 millones de pesos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 11 de 2025.- El Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) en el estado se traduce en programas de promoción, eventos, capacitación y estrategias para mejorar las condiciones del sector y dar a conocer la belleza de nuestro estado, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

El funcionario destacó que, con estos recursos, se ha logrado reforzar la promoción turística de los destinos de recreación en las diversas ferias donde se participa.

“La administración del gobernador Américo Villarreal Anaya trabaja de forma permanente en seguridad e infraestructura para atraer más visitantes a la entidad y fortalecer el posicionamiento turístico a nivel nacional e internacional”, refirió.

“De lo que se trata es de atraer turistas, generar derrama económica, crear empleo y fortalecer la identidad de nuestros destinos, y lo estamos concretando; así lo muestra el incremento constante de visitantes al estado”, explicó el titular de Turismo.

Manifestó que, en 2024, en materia de impuesto al hospedaje de los destinos tradicionales, en total se contribuyó con 59.7 millones de pesos.

En Tamaulipas la transformación es permanente, impulsando el turismo, capacitando al sector, fortaleciendo los destinos turísticos y facilitando la generación de empleos a través de la inversión de mujeres y hombres que han decidido apostarle al estado, concluyó.