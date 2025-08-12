Por: Raúl Terrazas Barraza

Jóvenes orgullo y ejemplo, AVA

Podría sonar extraño, sin embargo, los números son los números. Según la pirámide poblacional del censo general del 2020, hay menos jóvenes en esa fecha en el 2015, ya que, el conteo intercensal de esa fecha indicaba que el monto de la población joven de entre 15 y 29 años de edad eran 30.6 millones.

Para ser claros, en 2020, son 25 millones de personas en ese mismo grupo de edad, de los 15 a los 29 años, esto quiere decir que hay cinco millones menos de jóvenes en un período de cinco años.

En ocasión del Día Internacional de la Juventud que fue establecido por la Asamblea General de las Nacionales Unidas en el año dos mil y tiene como finalidad centrar la atención en temas de la juventud, por ello, la frase con la que esta celebración mundial se lleva a cabo, refiere, Acciones Juveniles Locales por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y más allá, dado que, en realidad hay mucho que hacer por la juventud desde las instancias públicas y privadas.

En esta capital, los Honores a la Bandera que preside el Gobernador de la entidad, Doctor Américo Villarreal Anaya, tuvieron énfasis en la juventud e hizo ver que está atento a otorgar mejores oportunidades a las y los jóvenes para que se mantengan como orgullo y ejemplo del Estado.

También comentó que el compromiso es construir una gran sociedad en la que, los espacios que a cada quién corresponden, siempre sean ejemplo para la juventud y que encuentren elementos para impulsar a Tamaulipas de la misma manera que lo hacen los deportistas jóvenes, porque con sus triunfos hacen grande a la entidad.

La ONU, dice que el papel de los jóvenes a la hora de convertir las ambiciones globales en realidades impulsadas por la comunidad es destacado, porque aportan creatividad, perspicacia y vínculos profundos que ayudan a cerrar la brecha entre políticas y la práctica.

Respecto al decremento de la juventud, de acuerdo a la pirámide poblacional del 2020, tiene lógica, porque de cero a 14 años, hay una marcada reducción de la población y, además, de los 30 años a los 69 ha crecido la cantidad de personas, mujeres y hombres que hay en México.

La lógica dice que, si hay menos niños en el presente, habrá menos jóvenes en el futuro inmediato y más adultos a largo plazo, pero, como quiera que sea, es el Día Internacional de la Juventud este 12 de agosto, así que, si en las familias, en los grupos de trabajo, de escuela y hasta en los de redes sociales hay jóvenes de entre 15 y 29 años de edad felicítelos y hágales saber que hay enfoques de políticas públicas que está dirigidas a ellos, como las que realiza el Gobierno del Doctor Villarreal Anaya.

Por cierto, los jóvenes están muy bien representados en el Congreso del Estado, que es la sede popular por excelencia y es en la persona de la Diputada Katalyna Méndez Cepeda, quien fuera hasta hace poco más de un año la Directora del Instituto de la Juventud de Tamaulipas y que, dicho sea de paso, irá más lejos, porque algunos la ven como candidata a la alcaldía de Ciudad Victoria o la Gubernatura de la entidad cuándo llegue el momento.

En este mismo tema de las y los jóvenes, hablar sobre aquello que requiere, es repetir cosas como necesidad de espacios seguros, espacios públicos, cívicos, físicos y digitales para que puedan expresar sus opiniones y perseguir sus sueños libremente, así que eso llama a invertir en más acceso a la educación, la capacitación y empleos decentes en los cuales puedan desarrollar su potencial.

Los otros

El diputado Carlos Cantú Villarreal de Nuevo Laredo, que ahora viaja más seguido a la capital de Tamaulipas, apoyará siempre a su hermana para que le siga de frente en la carrera política que inició después que él, por eso, una fotografía en la que aparece con la Senador Olga Sosa Ruiz no quiere decir que cambie de parecer.

Tampoco le conviene jugar dos cartas, porque ya lo hizo y le fue mal, tuvo que irse de Nuevo Laredo a vivir por una emporada en los Estados Unidos, ya que le perseguían los panistas por presunta traición.

Todos los domingos habrá asambleas informativas para la conformación de los comités Seccionales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, de los cuales, el presidente del Consejo Estatal, Rómulo Pérez Sánchez dice que habrá dos mil 107, mismos que serán guiados por más de 200 mentaras y mentores y que, en ellos habrá Coordinadores operativos territoriales para que estén al pendiente de las necesidades de los militantes.

Papel fundamental deben de jugar las y los alcaldes de regeneración porque a ellos les toca coordinar desde el anonimato la formación de los Comités.

El punto crítico para la formación de los referidos comités será encontrar los cinco protagonistas del cambio verdadero para cada uno de ellos, ya que, se requiere de 10 mil 535 personas con esas características y la designación de ellos creará rebatinga de manera normal, pero, todo sea por una estructura que está pendiente desde la creación del propio PMRN.