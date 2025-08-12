Fortalece SEDENER vínculo con el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- Como parte de las estrategias de vinculación y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Energético con las futuras generaciones del sector energía, el subsecretario de Electricidad y Energías Renovables, Roberto Rendón Mares, visitó este lunes las instalaciones del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

Lo anterior en el marco del próximo Foro de Energía Eólica que se celebrará el 21 de agosto en las instalaciones del CRETAM de la capital del estado.

Durante su intervención, invitó a la comunidad estudiantil de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables a participar en este importante evento, así como a involucrarse de manera activa en los temas estratégicos para el sector, abordando aspectos clave sobre las regulaciones vigentes en materia de electromovilidad y almacenamiento de energía.

En la reunión participaron el jefe de la carrera de Energías Renovables, Jesús David Burgos Quiroz; la coordinadora Ana Gabriela Medina, y el profesor Héctor Morales, quienes respaldaron este acercamiento para enriquecer la formación académica de los alumnos.

El subsecretario Rendón Mares reafirmó su compromiso de continuar visitando el plantel y ofrecer nuevas charlas y encuentros que contribuyan al desarrollo profesional de la comunidad estudiantil.