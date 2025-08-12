Dialogando

Por Roberto Olvera Pérez

Resumen semanal de actividades del gobierno del estado de Tamaulipas

*Y te lo digo en corto

El gobernador Américo Villarreal Anaya convocó a todas y todos los servidores públicos a redoblar esfuerzos por el bienestar de las y los tamaulipecos, esto en palacio de gobierno en los honores a la bandera.

Durante su conferencia del pueblo la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el trabajo del gobernador Américo Villarreal y anunció el inicio de operaciones del Puerto Norte de Matamoros; una obra clave para el desarrollo de Tamaulipas.

Dijo la presidenta: “Américo Villarreal ha hecho un gran trabajo ahí en Tamaulipas y entre otros, el desarrollo porque es un puerto estatal, él pidió el permiso, es un puerto estatal, él lo ha desarrollado con empresas privadas y ayer llegó el primer buque con coches, con vehículos y tiene muchísimo potencial ese puerto muchísimo, Puerto del Norte. Muchas felicidades al gobernador de Tamaulipas”, agregó.

Gracias al trabajo conjunto del gobierno estatal y la confianza de la ciudadanía, Tamaulipas reportó un incremento del 36% en la afluencia turística durante el periodo vacacional con una derrama económica superior a los mil millones de pesos.

En su gira de trabajo por la Ciudad de México, el gobernador Américo Villarreal se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y con sus compañeras y compañeros gobernadores de distintas entidades del país para evaluar los avances del programa IMSS-Bienestar.

En este encuentro refrendó su compromiso de fortalecer el sistema de salud en Tamaulipas y ampliar la cobertura de IMSS-Bienestar como base de una política social centrada en el bienestar de todas y todos. Así seguimos avanzando con hechos, cercanía y compromiso.

Participa rector de la UAT en reunión nacional con el jurista Hugo Aguilar

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, participó en la reunión nacional que sostuvieron las y los titulares de las universidades e instituciones de educación superior de todo el país con el destacado jurista Mtro. Hugo Aguilar Ortiz, presidente electo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El encuentro, celebrado en la ciudad de Oaxaca, tuvo como propósito establecer estrategias conjuntas para fortalecer el desarrollo académico de las universidades públicas ante los retos educativos, sociales y económicos que enfrenta México.

Dámaso Anaya expresó que, para la UAT, este tipo de espacios son esenciales para fortalecer alianzas estratégicas, y subrayó que la participación de la Suprema Corte en este diálogo con las universidades representa un avance significativo para vincular el ámbito académico con la justicia, la igualdad y el fortalecimiento del Estado de derecho.

NOTAS CORTAS

1.- Solo una por esta ocasión. Tómelo o déjelo con sus reservas, pero por cierto, con los más fieles colaboradores Américo Villarreal Anaya realizó una gira de trabajo el pasado sábado por el altiplano tamaulipeco, es decir, por Jaumave y Miquihuana, donde se mandaron varios mensajes políticos. Que hacía, con quien se hacía acompañar y más si los vieron un fin de semana de relax, y usted supo con quién andaba acompañado, o sea, hay de lealtades a lealtades y hasta ahí solamente. Saque sus conclusiones.

Por hoy es todo