Capacita Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al personal de Guardia Estatal de Género

-El curso se impartió a distancia, con el tema “Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante Casos de Violencia Contra las Mujeres y Feminicidios (Atención a Víctimas)”

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, personal operativo y administrativo que integra la Delegación Estatal de Atención a la Violencia Familiar y de Género, recibieron una capacitación virtual impartida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

A lo largo de tres días, 74 elementos de esta unidad de la Guardia Estatal asistieron al curso “Protocolo Nacional para la Actuación Policial ante Casos de Violencia Familiar y de Género”, en la cual se abordaron temas como: apuntes básicos para la comprensión de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas; criterios de la intervención policial con perspectiva de género en casos de violencia contra las mujeres, feminicidio, análisis de contexto y enfoque diferencial.

La información fue recibida por personal de los municipios en los que tienen presencia: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Ciudad Mante, Ciudad Victoria y la zona sur, así como el Equipo Multidisciplinario de la Coordinación Técnica de esta Delegación Estatal.

Esta capacitación responde a los ejes tres y cuatro de esta estrategia, los cuales indican el fortalecimiento de la inteligencia e investigación, así como la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad y con las entidades federativas.