Brindan Ángeles Verdes 2 mil atenciones a paseantes en Tamaulipas

41 min ago
1 minuto de lectura

-Son 18 unidades federales y estatales atienden gratuitamente con solo llamar al 078 o por medio de la aplicación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- En tiempo, forma, calidad y servicio gratis, los Ángeles Verdes responden al llamado al 078 o vía aplicación; en lo que va de la temporada vacacional han brindado más de 2 mil atenciones a las y los paseantes carreteros en Tamaulipas.

Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que, “con el objetivo de garantizar la seguridad, integridad y bienestar de las y los tamaulipecos, así como de los visitantes durante el periodo vacacional de verano 2025, se implementa por indicaciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, un amplio despliegue de personal y unidades a lo largo del territorio estatal”.

Lo mismo de las fuerzas federales y estatales, que de la Cruz Roja, Protección Civil, CRUM y Los Ángeles Verdes.

“Los Ángeles Verdes disponen de 18 unidades móviles para brindar asistencia mecánica, orientación turística y apoyo vial a los automovilistas que transiten por las principales carreteras del estado”, refirió el funcionario.

Se han dado 109 servicios mecánicos y otros más de información turística para las mujeres y hombres que gustan de andar recorriendo las carreteras.

Concluyó que la atención integral tanto en carreteras, como en los destinos turísticos y el mejoramiento en la seguridad ha fortalecido la confianza de las y los viajeros en el estado.

