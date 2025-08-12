Brinda SEBIEN Curso de Verano en parque La Loma

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 12 de 2025.- Con gran entusiasmo y una notable respuesta de la comunidad, inició el Curso de Verano Infantil en la Unidad de Bienestar “La Loma”, como parte del programa Parques, Centros y Unidades de Bienestar de la Secretaría de Bienestar Social.

La titular de SEBIEN, Silvia Casas González, subrayó que este espacio recreativo y formativo se ha consolidado como una opción segura y enriquecedora para niñas y niños durante la temporada vacacional.

Dijo que en esta primera jornada, las y los pequeños participantes disfrutaron de un programa de actividades que incluyó manualidades, pintura, cuenta cuentos, cinemanía, repostería, baile y activación física, todas diseñadas para estimular la creatividad, fortalecer el trabajo en equipo y fomentar la sana convivencia.

Además, cada actividad está pensada para contribuir al desarrollo de habilidades socioemocionales y promover valores como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad.

Casas González dijo que el espacio está abierto para recibir al público infantil que desee participar y forma parte de la promoción de espacios de paz y desarrollo comunitario, al trabajar primero por las niñas y los niños, impulsando entornos de inclusión y bienestar para todos.

“Este curso representa un compromiso firme del gobierno humanista de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, por brindar a la niñez tamaulipeca oportunidades de aprendizaje y recreación en entornos seguros”, dijo.

Destacó también que el fortalecimiento de estos espacios es fundamental para el desarrollo integral de las y los menores, ya que combinan la diversión con la formación en valores y hábitos saludables.

Cabe señalar que el número de participantes mostró una tendencia creciente desde el primer día, reflejando el interés y la confianza de las familias en las actividades impulsadas por la Secretaría de Bienestar Social.

Este incremento es una muestra del impacto positivo que generan estas iniciativas en la comunidad y del valor que se le otorga a las acciones que promueven la convivencia y el desarrollo infantil.

El curso continuará a lo largo de la semana con más dinámicas y talleres, ofreciendo un abanico de experiencias que permitirán a las niñas y niños explorar sus talentos, fortalecer su autoestima y disfrutar de un verano lleno de aprendizaje, amistad y alegría.