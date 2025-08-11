Gobierno de Tamaulipas y Federación suman esfuerzos por el campo

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 11 de 2025.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, mantiene una estrecha coordinación con la Federación, con el objetivo de dar puntual seguimiento al apoyo destinado a los cultivos estratégicos de maíz, sorgo y trigo en la entidad.

Así lo informó el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó que esta colaboración busca atender de manera directa las necesidades del campo tamaulipeco, garantizando condiciones más justas y sostenibles para las y los productores.

“Estamos planteando las demandas del sector agrícola de Tamaulipas. Sabemos que el campo es uno de los pilares económicos del estado y, por ello, es fundamental trabajar de la mano con el Gobierno Federal para asegurar el bienestar de quienes lo sostienen”, señaló Varela Flores.

Con este esfuerzo conjunto, el gobierno estatal reafirma su compromiso con el desarrollo rural y la autosuficiencia alimentaria, impulsando acciones que mejoren la productividad, la rentabilidad y la calidad de vida en el medio rural.