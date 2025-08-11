Es Tamaulipas de los estados más avanzados en censo Vive Saludable, Vive Feliz

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Agosto 11 de 2025.- Con una cobertura de alrededor del 50 por ciento de su población objetivo, Tamaulipas se ubica entre las cinco entidades más avanzadas en el país en cuanto al censo nacional del programa Vive Saludable, Vive Feliz, informó Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas.

“El universo en la educación básica es de alrededor de 657 mil; llevamos ya 332 mil alumnas y alumnos. Hay que cerrar el tamizaje, vamos al 50 por ciento del estado y seguiremos al iniciar el ciclo escolar. Es un esfuerzo conjunto del ISSSTE, del IMSS, del DIF y de la Secretaría de Salud. Ha sido una gran iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, porque creo que esto nos va a dar un país más saludable”, expresó.

Adelantó que las cifras que se tienen hasta este momento del censo, indican que 2 de cada 10 niñas y niños en México padecen obesidad infantil, mientras que entre el 4 y 5 por ciento se encuentran en el otro extremo, al padecer desnutrición.

Ante este panorama, destacó la decisión de eliminar de las cooperativas escolares la comida chatarra, medida que ha sido aceptada de manera positiva por las madres y los padres de familia, pues entre el 94 y 95 por ciento de las cooperativas en el estado venden alimentos saludables.

Señaló que un aspecto sorpresivo que ha arrojado este censo es el relacionado con la salud visual, ya que se incrementó del 5 al 20 por ciento el número de estudiantes con problemas, en comparación con las estadísticas de hace años.

“Muchos oftalmólogos aducen que quizá fue el tiempo de tanta pantalla en el que estuvieron los escolares durante la pandemia y que eso se esté reflejando en que niñas y niños de quinto y sexto de primaria —3 de cada 10— van a necesitar lentes. Es parte de lo que también va a ocurrir con el programa”, puntualizó.

Explicó que para el tema socioemocional, se implementará en el próximo ciclo escolar el programa Atentamente, por lo que se capacitará a las y los docentes para que sean ellos quienes, en una primera instancia, escuchen y atiendan a las y los estudiantes.

“Para que sean los coaches del tema emocional, porque tenemos que hacer conciencia de que eso también fue una epidemia y que tenemos que hacer contención socioemocional. Las y los maestros han visto agravado mucho el problema de la ansiedad y la depresión juvenil”, complementó.

Destacó que todas estas medidas son posibles gracias al respaldo total que se tiene de parte del gobernador Américo Villarreal Anaya, pues el bienestar de las y los estudiantes tamaulipecos es una prioridad para su gobierno, por lo que se trabaja de manera coordinada para implementar estos programas federales en beneficio de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.