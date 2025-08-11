Estatales

Con inversión estratégica en educación y deporte, gobierno de Américo impulsa el futuro de Tamaulipas

28 min ago
2 minutos de lectura

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Agosto 11 de 2025.- El Gobierno de Tamaulipas, bajo el liderazgo de Américo Villarreal Anaya, ha implementado una estrategia integral para impulsar la transformación y el desarrollo del estado a través de inversiones estratégicas en infraestructura deportiva y educativa, ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas.

Desde octubre de 2022 a la fecha, se han destinado más de 1,623 millones de pesos en obras que brindan a las y los jóvenes mejores espacios para su formación académica, su desarrollo físico y su integración social.

Cabe destacar las palabras del gobernador del Estado en la ceremonia de honores a la bandera, en las que indicó que ya son tres años en las que se van conjuntando dos circunstancias muy importantes; la oportunidad y la preparación, las cuales dijo, son las que se les están brindando a la juventud tamaulipeca.

En entrevista con medios de comunicación de la capital, el secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya mencionó que, gracias a la visión del líder del Ejecutivo estatal, durante los tres años de este gobierno, cerca de 165 millones de pesos se han destinado a infraestructura deportiva.

Entre las obras más relevantes se encuentran la modernización de la pista de tartán del estadio “Marte R. Gómez”; la rehabilitación de las albercas de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines”; la renovación de la alberca olímpica y la zona de clavados del Polideportivo “Américo Villarreal Guerra”; la mejora de las áreas de gimnasia y esgrima de la Unidad Deportiva Siglo XXI y la rehabilitación del Gimnasio Franklin Chanes en el municipio de Río Bravo.

Asimismo, refirió que el apoyo a la educación se refleja con la inversión de casi 209 millones de pesos en la construcción de los gimnasios del Instituto Tecnológico de Victoria y la Escuela Normal de Educadoras.

Agregó que se ha invertido 1,250 millones de pesos en rehabilitaciones y equipamiento a planteles escolares por medio del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Educativa Física Educativa (ITIFE).

“Cada peso invertido en educación y deporte es una apuesta directa al presente y futuro de la juventud tamaulipeca. Hoy más que nunca, la infraestructura pública es una herramienta para abrir oportunidades y garantizar que las y los jóvenes tengan las condiciones para crecer, aprender y transformar su entorno”, concluyó Cepeda Anaya.

28 min ago
2 minutos de lectura
Ver más

Artículos relacionados

Mantiene COBAT inscripciones para estudiantes de nuevo ingreso

20 min ago

Es Tamaulipas de los estados más avanzados en censo Vive Saludable, Vive Feliz

25 min ago

Gobierno de Tamaulipas y Federación suman esfuerzos por el campo

34 min ago

Inicia la UAT ciclo escolar con nuevas carreras y crecimiento en la matrícula

37 min ago
© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  Director General: Profr. Humberto de la Garza González
Back to top button