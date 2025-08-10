Por: Raúl Terrazas Barraza

Educación superior-Suprema Corte

Desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, fue organizada una reunión que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, con el Mtro Hugo Aguilar Ortiz próximo titular del Poder Judicial de la Federación y, en la que, Tamaulipas estuvo representado por el Rector de la UAT, médico Dámaso Anaya Alvarado.

Desde la ANUIES, los doctores Luis Armando González Placencia, exrector de la Universidad de Tlascala y secretario general ejecutivo de la Asociación y Luis Alberto Fierro Ramírez, exrector de la Autónoma de Chihuahua, quien es coordinador de Fortalecimiento Académico e Institucional, trabajaron la coordinación del evento con la idea de construir una agenda académica que involucre de forma activa a la Suprema Corte, a fin de que, las escuelas de educación superior públicas se fortalezcan como agentes de cambio social.

El rector Anaya Alvarado, hizo ver que la ANUIES busca establecer estrategias conjuntas que apunten a desarrollo académico para estar a la altura de los retos educativos, sociales y económicos del país y consideró la visión de la ANUIES para lograr la participación de la Suprema Corte, es por sí mismo un gran avance para la academia porque participará en la justicia, igualdad y un mejor estado de derecho.

Por su lado, el Ministro electo estuvo de acuerdo en fortalecer la educación pública como pilar del desarrollo social y de la justicia en México, porque juegan un papel preponderante en la equidad educativa y deben de impulsar programas conjuntos de capacitación, actualización docente y planeación estratégica.

El Rector anfitrión Cristian Carreño López, celebró la asistencia de sus colegas Santos Guzmán López de la Nuevo León, Octavio Castillo Acosta de Hidalgo, Serafín Ortiz Ortiz de Tlaxcala, Martín Aguilar Sánchez de Veracruz y Norma Liliana Galván Meza de Nayarit, así como, el líder de los universitarios de Tamaulipas

La reunión de la ANUIES con el Ministro Aguilar Ortiz, es muy comentado en toda la nación, por considerar que abre una nueva etapa para la realización de actividades conjuntas para poner en el centro del análisis acciones educativas que impacte en forma directa en las comunidades universitarias.

Los otros

Este inicio de semana los consejeros del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, se reunieron en la capital de Tamaulipas, bueno, menos de la mitad de ellos, porque a la hora de la asistencia las cuentas no salieron, pero, como quiera, la presidenta del Comité Estatal, María Guadalupe Gómez Núñez dejó en claro que las críticas por lujos y joyas de algunos miembros de la organización no desvían el trabajo establecido para reforzar la presencia en todas las regiones de Tamaulipas.

Hizo ver que para la dirigencia de Regeneración en Tamaulipas los señalamientos de viajes y compras de lujo no desvían la atención de su estrategia, porque, trabajo mata grillas y la dirigencia en la entidad dará los resultados previstos en territorio.

Por su lado, la Magistrada electa del Poder Judicial del Estado, Tania Conteras López, hizo frente a la avalancha de críticas surgidas desde el panismo que maneja el grupo minúsculo de Reynosa y que ha tratado de relacionarla con asuntos delictivos.

Atajó todo tipo de especulaciones llevadas a redes sociales y medios de comunicación por la estrategia panista de quienes mal manejaron la administración estatal en el sexenio pasado y, con documentos reales, aclaro ante propios y extraños su forma de trabajar y el hecho de alzarse con una victoria contundente en las elecciones judiciales del pasado primero de junio y cuyos votos la convierte en virtual presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad a partir del mes de octubre venidero.

Desde el Congreso del Estado, las y los diputados que coordina en su calidad de presidente de la Junta de gobierno, el Legislador Humberto Prieto Herrera, dieron su respaldo absoluto a la Magistrada electa.

Por otro lado y en asunto relacionados con la elección judicial de junio, en el IETAM que tiene a su cargo el Consejero Juan José Ramos Charre, tuvieron sesión extraordinaria y urgente el viernes para dar salida al proyecto de Acuerdo del Consejo General mediante el cual se haría cumplir la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con sede en la ciudad de Monterrey para expedir la constancia de mayoría como Jueza a la abogada Perla Raquel de la Garza Lucio.

Ella ocupará la titularidad del Juzgado de Primera Instancia en Materia Mixta, Civil, Familiar y Penal tradicional, en el Distrito XIV con cabecera en Valle Hermoso, Tamaulipas, ello luego de una gran defensa de su triunfo en la elección del pasado primero de junio.

Ello debido a que, con el respaldo del Diputado local Eliphaleth Gómez Lozano, quien llevó a cabo una maquiavélica acción de común acuerdo con el alcalde panista de Valle Hermoso, Alberto Alanís Villarreal, para manipular los resultados de la elección y hacer que le entregaran la constancia de mayoría por el Juzgado a Carlos Gabriel Castillo Villanueva.

Esto, obvio, tiene que ver con el futuro, dado que, hay acuerdos entre el Legislador y el Alcalde, para planchar el terreno y que el primero, pueda ser sucesor del segundo.

El asunto es que, la abogada que ganó la elección no se dejó e impugnó la entrega de la constancia de mayoría con argumentos rales y en los que estuvo basada la resolución de la Sala Regional del TEPJF de Monterrey, así que, a nadie los involucrados en la jugarreta a la licenciada Perla Raquel de la Garza Lucio, les quedó más remedio que aceptar la determinación y sacar a Castillo Villanueva de una posición que no le correspondía, con todo y que adujeron la paridad de género.