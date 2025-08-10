Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Respeto a los resultados electorales

En base al reciente y muy desafortunado suceso de la muerte del Delegado en Tamaulipas de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, se está tejiendo muchas afirmaciones inciertas que debemos desde ahora mismo condenar; no es cierto que se haya aprobado ni mostrado en documentos la participación de la Magistrada Electa Tania Gisela Contreras López.

Tan no es así que todo indica que en base a lo sucedido quede finalmente todo dispuesto para su defensa correcta, en donde se muestra que no tuvo en ningún momento presencia o participación de todo lo que se le imputa. Es tiempo de ver entre todos lo que realmente sucedió y comprobar que fueron falsas las acusaciones que se han hecho.

Por otro lado, la mayoría de los Magistrados del Poder Judicial Electos podrán aportar sus datos y opiniones para fortalecer la real presencia de la Magistrada Electa en estos hechos.

Por tal motivo, ahora les corresponderá a los nuevos Magistrados y Magistradas Electos los que tendrán que demostrar todo lo que aquí se discuta y hacer una defensa y explicación en la participación de Tania Gisela Contreras López.

El pueblo ya expresó su opinión sobre ello y su veredicto fue claro y contundente al haberle entregado todo su apoyo en las pasadas elecciones del primero de junio.

Corresponde ahora hacer valer estos resultados electorales ante cualquier recurso y oposición partidista, sobre todo de los panistas resentidos y todo esto que no es para nada aceptable para nadie. El PAN en Tamaulipas de nuevo tendrá que defenderse dentro de una lucha que de hecho ya perdieron hace un buen tiempo, más de dos años y ni cómo levantarse, se acabó, se acabaron y difícilmente ya nadie les cree.

Total, la resolución de la FGR que exoneró a Tania Contreras López no dejó margen de duda: el caso estaba cerrado y sin sustento. Así que hay que darle vuelta a la página y esos panuchos mejor que le busquen por otro lado.

Reunión de trabajo en la SET

En la sala de juntas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, se llevó a cabo una reunión de trabajo con la presencia del Secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, y de la Directora General del Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo, Claudia Anaya Alvarado.

Acompañados del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, en el encuentro se plantearon diferentes iniciativas, acuerdos y medidas relacionadas con la mejora de la economía del Instituto, ello con el objetivo de hacer más eficiente el uso de sus recursos, así como de generar finanzas sanas.

Estos esfuerzos son prueba de la continuidad de las políticas en favor de un ejercicio eficiente del gasto educativo, atendiendo a cabalidad el desarrollo de programas y políticas públicas y en apego a la ley, dando así cumplimiento a las instrucciones del gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya.

¡Juntos y trabajando en equipo, el humanismo es el motor de la transformación educativa!

NOTAS CORTAS

1.- El alcalde capitalino Lalo Gattás ha estado visitando colonias de la Ciudad, donde dialoga directamente con los vecinos para conocer sus necesidades. Este tipo de acercamientos son clave, porque es la manera de saber de primera mano qué está pasando en las colonias. Tan solo lo vemos cumpliendo con sus promesas, sobre todo en el alumbrado público está mejorando, lo cual es una excelente noticia para la seguridad y la movilidad de los victorenses.

2.- Para que no quede ninguna duda y ni surjan después malos entendidos, fue aberrante y confundido por qué no se explican allá en Reynosa, cómo fue que Delegado de la PGR andaba sin escoltas y sin vehículo blindado cuando sucedieron los hechos tan lamentables. Insisto, ¿Por qué no llevó escoltas?

3.- De última hora. De lujo y de cache la visita del gobernador Américo Villarreal Anaya por el altiplano tamaulipeco este sábado pasado por la mañana. Primero pasó por las gorditas de Don Pedro y saludó al alcalde de Jaumave, Manuel Báez Martínez. Platicaron que, entre los múltiples avances y trabajo, están construyendo su kiosco.

Después se trasladó al municipio más alto de Tamaulipas, Miquihuana, donde aprovechó lo que se tiene en estas tierras, disfrutando del buen clima que campea.

Dijo, aprovechen este fin de semana y dense una vuelta por acá, por lo que todo hace indicar que fue una visita de cortesía y de descanso, pues se lo merece mi gober, ya que ha andado muy movido últimamente y todo pa’ delante.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.