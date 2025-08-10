DA A CONOCER LA SET LISTA DE ÚTILES ESCOLARES QUE ENTREGARÁ EL GOBIERNO DE TAMAULIPAS PARA EDUCACIÓN BÁSICA

La Secretaría de Educación de Tamaulipas ha dado a conocer la lista de los útiles escolares que el Gobierno del Estado entregará a las niñas, niños y adolescentes de escuelas públicas para el ciclo escolar 2025-2026, tanto de preescolar, primaria, secundaria general y técnica y telesecundarias.

Estos apoyos representan una ayuda a la economía familiar y garantizan una mayor equidad en el acceso a la educación de las y los estudiantes de Tamaulipas.

Gracias a esta política educativa, el gobierno del Estado, bajo el liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya, fortalece la transformación y el bienestar de las familias tamaulipecas.

En las gráficas se da a conocer los útiles escolares de cada nivel.